Protesta en Incahuasi inquieta a autoridades

La toma del campo Incahuasi inquieta a las autoridades de Chuquisaca. Trabajadores y extrabajadores protestan de forma pacífica en el megacampo, exigiendo el pago de sus beneficios.



Se sabe que la Gobernación de Chuquisaca está organizando una visita al lugar del hecho para hacer una evaluación y tomar las medidas que sean necesarias ante el conflicto.



Por su parte, Freddy Montero, presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), anunció en radio Panamericana que se trasladarán hasta el megacampo para pedir que se levante la medida extrema.



“Estamos muy preocupados, no es la intención confrontar, teníamos previsto hacer una visita al campo, pero la idea era realizar una visita protocolar de soberanía, pero no esta medida de presión”, señaló Montero al medio radial.



De acuerdo con Roberto Balderas, cívico de Muyupampa, la toma pacífica del campo Incahuasi no es por pobladores de Caraparicito, como señala Montero.



"La planta está tomada pero por extrabajadores de Serpetbol por falta de pago de indemnización", explicó Balderas.



Alcalde niega toma



Félix Flores, alcalde de Muyupampa, declaró que la protesta en Incahuasi es por parte de un sindicato de trabajadores y no de pobladores de Caraparicito.



"Se ha confundido la protesta, el campo no está tomado, hay una medida de protesta de trabajadores", dijo.



Desde la comunidad de Caraparicito, ubicada en el límite de los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, informaron que la protesta es por incumplimiento de compromisos de la empresa Total con los trabajadores.



Ministro descarta paralización en Incahuasi



El ministro de Hidrocarburos, Luis Sanchez, afirmó hoy que el problema del campo Incahuasi obedece a adeudos de una subcontratista de servicios petroleros con extrabajadores de la planta.



Asimismo descartó una paralización de las operaciones en el megacampo e indico que las labores son normales. Empero exteriorizo su preocupacion por la situacion.

Ayer, representantes de la empresa Total E&P Bolivie indicaron que la firma no tiene una relación contractual con Serpetbol.



Dicha empresa es subcontratista de Tecna que a su vez mantiene un contrato con Total para la construcción de la planta Incahuasi.



El ministro Sánchez, explicó que el campo Aquío – Incahuasi incrementa las reservas hidrocarburíferas en 1 trillón de pies cúbicos (TCF).



La primera fase de la planta Incahuasi tiene una capacidad de procesamiento de 6.9 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y se invirtieron $us 1.419 millones; sin embargo, el campo tiene un potencial de producción en pozo de hasta 10 MMmcd.