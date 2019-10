Los choferes del bus están detenidos en Comarapa

Los dos choferes del bus de la empresa Trans Tupiza, que se embarrancó ayer en la zona conocida como Abra del Quiñe, ubicada entre las poblaciones de Comarapa y Mataral, a casi 300 kilómetros de la capital cruceña, quedaron con detención preventiva.



Luego de su audiencia cautelar realizada anoche los choferes se mostraron muy apenados por esta tragedia, que cobró la vida de 15 personas y dejó a más de 30 heridas. El chofer que estaba conduciendo el bus, entre lágrimas, pidió perdón a los familiares. “Me da pena esa gente, que me perdonen… solo Dios sabe porque me pasó esto”, expresó.



En breve contacto con los medios, indicó que luego del accidente se abocó a prestar auxilio a los heridos y a recuperar los cuerpos de los fallecidos.



Según él, la causa del accidente ocurrió porque un camión lo encandiló con la luz y no supo qué hacer; sin embargo, algunos pasajeros aseguran que en vez de disminuir la velocidad, apretó el acelerador, para luego perder el control de motorizado y caer en el barranco.