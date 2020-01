El MAS le sugiere a Morales renovar a los que no ayudan

Al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) y de sectores surgen corrientes de crítica que señalan que hay autoridades que no colaboran al presidente Evo Morales y al proceso que él encabeza.

“Señor presidente, lo digo de corazón, alrededor ya no te están ayudando, ya no te están colaborando, necesitas renovar esa gente que no te está colaborando”, fue el mensaje del principal dirigente de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, Angel Camacho, durante la inauguración de la cumbre de movimientos sociales del MAS en la ciudad de Cochabamba.



En medio de aplausos por sus palabras al presidente, el dirigente también señaló: “Tenemos que ser realistas, hoy en día hay autoridades departamentales, asambleístas, diputados que se están sirviendo y no están sirviendo al pueblo boliviano y tienen que ser cambiados, renovados por una nueva generación”.



El diputado oficialista potosino Víctor Borda señaló a EL DEBER: “Usted sabe que esa reunión se convocó para hacer un análisis político no solamente de nuestras fortalezas, sino también de las debilidades que tenemos. En ese sentido se trataba de hacer autocríticas. Y evidentemente hay personas que no están colaborando. Seguramente han sentido la necesidad de que el 2019 se renueven todos los legisladores del MAS, que sean cambiados por una nueva visión. Nadie se va a oponer”, manifestó.



En cuanto a los ministros, eldiputado Borda, sin aceptar dar nombres, aseguró que “hay algunos de ellos que colaboran, trabajan, y hay otros que estando ya varios años en funciones, dejan ver cierto cansancio, pero hacer cambios es facultad solo del presidente.



El mandatario Evo Morales, en su discurso, señaló estar seguro de que el pueblo boliviano no lo abandonará y tampoco al proceso de cambio. Dijo que a fin de año se debe realizar otra cumbre social para evaluar el avance de la agenda 2025, la posibilidad de implementar nuevos programas sociales, económicos y definir si es necesario realizar nuevas nacionalizaciones para la creación de empresas estatales. No se refirió específicamente a estas observaciones.



La diputada del MAS, Concepción Ortiz aclaró que en la reunión de ayer no se hablaron de nombres. “Hay decisiones que toma el presidente y yo no opino de eso”, manifestó.



La cumbre social organizada en Cochabamba tuvo el objetivo de evaluar el momento que atraviesa el proceso de cambio en lo político, social y económico, para sugerir las medidas que se deben tomar a futuro.