Privados exigen denunciar a Chile ante la OMC y Aladi

Los empresarios pidieron al Gobierno boliviano que active una denuncia formal contra Chile ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) por los constantes paros que perjudican el comercio bilateral.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) considera que hay “constantes acciones promovidas, permitidas o invisibilizadas por el Gobierno chileno, que contradicen los principios universales sobre el trato comercial entre países vecinos, que buscan dañar el comercio exterior boliviano y, evidentemente, están asociadas a otros temas e intereses del Gobierno del vecino país”.

Mediante un comunicado difundido ayer, la entidad sugirió que la denuncia se plantee según los convenios internacionales sobre comercio, que son reconocidos por ambas naciones. La solicitud se origina tras el paro que lleva adelante el personal de aduanas de Chile y que bloquea el tránsito de más de 1.600 camiones que transportan carga de exportación e importación bolivianas.

En tanto que el sector transportista pidió ayuda humanitaria al Gobierno boliviano con alimentos y vituallas para los que ahora sufren en Tambo Quemado (Bolivia) y Chungará (Chile), zona altiplánica extremadamente gélida, y medidas para paliar las pérdidas económicas que se les está causando.

La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) mantiene desde el miércoles un paro indefinido en demanda de sus reivindicaciones a su Gobierno que hasta ahora no tiene solución.

“Nos preocupa la situación de los conductores, por las inclemencias del tiempo, falta de alimentos y sanitarios”, dijo el presidente de la Cámara de Transportistas de El Alto, Gustavo Rivadeneira.

“Hemos soportado una temperatura de cinco grados bajo cero. Aquí no hay comida y no dejan cruzar alimentos", lamentó César García, mientras se cocinaba fideos en una cocinilla improvisada incrustada entre las ruedas de su camión.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que enviarán alimentos a los conductores varados en la vía. “Esta situación es un nuevo atropello al Tratado de 1904”, afirmó.