Suspenden extradición a de "El Chapo" a EEUU

Un juez federal de México admitió este martes dos recursos de amparo presentados por abogados del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y suspendió de manera provisional su extradición a Estados Unidos mientras resuelve el caso de fondo.



Según el acuerdo del juzgado a cargo del caso, se "decreta la suspensión de plano del acto reclamado que se hace consistir en "extradición"" que pesa contra Guzmán, líder del cártel de Sinaloa (noroeste) y quien fue considerado entre los narcotraficantes más poderosos del mundo.



La tarde del lunes, la defensa de Guzmán presentó dos amparos contra su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por juzgados de Texas y California.



La cancillería mexicana avaló la extradición hace un mes y el próximo viernes vencía el plazo para que los abogados presentaran el recurso de amparo.



El amparo es una herramienta del sistema judicial mexicano para proteger a los individuos de un acto de la autoridad, mientras se decide el caso de fondo.



En vista de que Guzmán está recluido en una cárcel de Ciudad Juárez (norte), el juez exhortó a un juzgado en esa ciudad fronteriza con Estados Unidos para que se requiera al narcotraficante "que manifieste si ratifica" la demanda de amparo ya que, de no hacerlo, "se procederá a tenerla por no presentada" y quedará sin efecto la suspensión provisional de la extradición.



Guzmán fue recapturado en enero pasado tras fugarse en julio de 2015 por un kilométrico túnel del penal federal del Altiplano Puente Grande (centro). Ya en enero de 2001 se había fugado de otra cárcel federal tras su primera captura en 1994.



Guzmán es requerido por una corte de Texas por homicidios, narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas y lavado de dinero, mientras que en California se le acusa de importar y distribuir cocaína.



Según los abogados de Guzmán, en estos dos casos no se cumplen los requisitos establecidos por el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.



Según expertos juristas y una fuente del gobierno estadounidense consultada por la AFP en mayo pasado, Guzmán podría ser extraditado a finales de año una vez que su defensa agote todas las instancias legales.