Desafíos de la educación superior en Santa Cruz

En América Latina y especialmente en Bolivia, muchas veces nos dedicamos a conmemorar nuestro pasado, ocupando un buen tiempo de los gobiernos y de la sociedad a una pasión necrológica excesiva, que paraliza con frecuencia la idea de construir el futuro y la tarea de competir mejor en la economía del conocimiento en este nuevo milenio, como una forma de luchar contra la pobreza.



El principal problema de la desigualdad no es solo un asunto económico, sino que también depende del nivel educativo de los pueblos. La economía no es todo, sino viene acompañada de una educación de calidad. Si esta es deficitaria, por decir lo menos, se produce una desigualdad social al condenar a la marginación a buena parte de la población. La educación es una cuestión estratégica y de supervivencia en el mundo actual.



Hay retos que nos enfrentan a desafíos actuales, como el modelo de enseñanza para niños y jóvenes, cuyo desarrollo va acorde a los avances de la tecnología. Casi todos los que ingresan a la universidad quizás no hayan conocido un mundo sin internet y la mayoría de los menores de 10 años se divierten al menos con un juego electrónico. Pero además, su desarrollo convive con otros retos, sean de tipo social, ecológicos, culturales, etc.



¿Qué herramientas podemos utilizar para el aprendizaje de estos jóvenes? Daniel Goleman y Peter Senge (2016), mediante un enfoque triple: el personal, el del otro y el exterior, describen tres conjuntos de destrezas. El primero está centrado en nosotros mismos, se estudia lo que sentimos y qué hay por detrás de dichas emociones. El siguiente tiene que ver con el relacionamiento con las personas, cómo ser capaces de comprender a los demás desde su perspectiva.

En ambos casos, se busca cómo mejorar la conciencia de sí mismos, la autogestión, la empatía que da lugar al afecto y a la capacidad de trabajar en equipo y las habilidades sociales. El tercer aspecto comprende el modo en que los sistemas interactúan y crean redes de interdependencia, al margen del lugar donde se desarrollan (familia, ciudad o en el mundo en general). Aquí, la dinámica es “cuando hago esto, la consecuencia es esta”. Como bien dicen estos autores, frente a lo que habitualmente decimos que la juventud es el futuro de la patria, hoy ellos nos cuestionan diciendo “No tenemos tanto tiempo. Hemos de cambiar ahora. Estamos preparados, ¿y vosotros?”.



Para responder a este cuestionamiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje por objetivos tuvo que ser cambiado al de rediseño curricular por competencias, centrado en el alumno, y que en síntesis significa ‘aprender haciendo’. Un estudio demostró que cuando solo leemos, oímos y vemos, después de dos semanas apenas recordamos el 10%, y el 30%, respectivamente, mientras que si hacemos el trabajo, retenemos un 90% en el mismo tiempo. Ello significa vivir la experiencia real.



Hasta ahora, en su mayoría la enseñanza ha sido dictada en aulas del siglo XIX, por profesores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. ¿Dónde está el cambio? Que el modelo educativo y los nuevos planes de estudios preparen a los estudiantes para el futuro y la era digital. El colegio o la universidad deben dar la oportunidad al estudiante de afrontar todo tipo de situaciones y resolver problemas, integrando conocimientos, capacidades, actitudes y valores, poniendo en práctica las competencias a lo largo de su formación, mediante proyectos integradores y prácticas profesionales.

En este nuevo rumbo de la pedagogía habrá que desarrollar liderazgo, innovación, emprendedurismo y un firme compromiso con el desarrollo sostenible y conectar a los estudiantes con la realidad y las necesidades de la sociedad, a nivel local y global (Verónica Agreda, 2017). Entre tanto, la especialización surge como un condicionante fundamental en una subárea de su carrera de formación profesional, por medio de las menciones o subespecializaciones, tan requeridas en el mundo laboral.



Para alcanzar estos objetivos, el docente también debe capacitarse para tener aptitudes que le permitan ser inspirador, innovador, actualizado, y conocer las tecnologías de la información. El nuevo modelo educativo por competencias que hoy desarrollamos busca vincular al estudiante a escala internacional, con el fin de desenvolver habilidades para integrarse fácilmente a otras culturas, conocer otros idiomas y desenvolver mejor su valor profesional y sus posibilidades de inserción a nivel internacional. Es lo que llamamos de ‘clase mundial’.



Sin embargo, nada de ello será posible si la educación primaria y secundaria no modifica el proceso enseñanza-aprendizaje, si no se capacitan a maestros en informática para desarrollar talentos, se incrementan los presupuestos en educación, etc. Una demostración elocuente de ello ha sido la última prueba de suficiencia académica (enero, 2017), realizada en la universidad estatal cruceña, donde el 75% de los postulantes reprobó el examen, situación que se repite años tras año.



De ahí que es imperativo situar la educación en el centro de la agenda política e institucional de Santa Cruz y de Bolivia. Si pretendemos salir del subdesarrollo, no queda otra que ser competitivos, innovadores y profesionalmente capacitados en este siglo XXI