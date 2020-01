Evo le dice a Mesa que le paga asesores por el mar

El presidente Evo Morales le dijo al exmandatario Carlos Mesa que "un verdadero patriota" no tiene por qué preguntar si debe o no hacer campaña por el mar y le recordó que el Gobierno le sigue pagando dos asesores para hacer su labor. El primer mandatario se refirió así como respuesta a la carta que le envió Mesa preguntándole que todavía tenía su apoyo o no para ser vocero del tema marítimo ante la Corte Internacional de La Haya.

"Un verdadero patriota no puede decir cuándo empieza o termina mi función", explicó la máxima autoridad del país en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Reveló que existe apoyo económico al trabajo que realiza el historiador, junto a un equipo de asesores.

Conoce más | Lamentan censura a video de apoyo a causa marítima

Manifestó: "Carlos Mesa tiene mi apoyo para hacer campaña sobre el mar, es deber de todos" y detalló que uno de los asesores del exmandatario cobra entre 12.000 a 15.000 bolivianos y otro, unos 6.000.

En días pasados el también periodista envió dos misivas a Morales para consultar si seguía con el trabajo de portavoz de la demanda, ante cuestionamientos desde el Gobierno que le pedían definirse sobre si va por una candidatura presidencial.

Lea también | Censuran en Chile video que respalda demanda marítima

Al respecto Morales enfatizó que "todos estamos en campaña por el mar para Bolivia, no necesitamos aprobación de nadie" y expresó su respeto y admiración al ciudadano chileno Aníbal Reina, por el video que respalda la causa nacional.

"Millones de chilenos, quizá no pueden llegar a los medios de comunicación, pero tienen un sentimiento para resolver de forma pacífica el pedido boliviano". Ratificó que diferentes estudios concluyen que la vecina nación tiene la mayor desigualdad de la región.

Puedes ver | Elaboran en Chile video a favor de la demanda

El presidente, además, sostuvo que la réplica de Bolivia en el litigio con Chile tiene 300 páginas y que ahora el equipo está en la fase de traducción, debido a que el documento debe ser presentado hasta el 21 de marzo.