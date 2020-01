Niegan que los detenidos estuvieran en el conflicto

Los 10 cooperativistas mineros enviados a la cárcel de San Pedro por los hechos de violencia durante el desbloqueo en Mantecani, carretera La Paz - Oruro, se encontraban en celdas de la Fuerza Anticrimen de El Alto en el momento de los enfrentamientos, según el asesor legal de FENCOMIN, Jaime Zambrana.



"Ellos no estaban presentes al momento de la confrontación, nosotros vamos a presentar la apelación y que el juez disponga la libertad de nuestros compañeros, los documentos muestran de manera fehaciente que quienes están detenidos estaban en las celdas de la Felcc de El Alto en el momento de los hechos en Mantecani", explicó el abogado.



Mientras que el presidente del sector en conflicto, Carlos Mamani, reiteró su advertencia y sostuvo que "no se metan con el sistema cooperativo" y agregó que "ellos pidieron suspender las medidas para dialogar; ahora nosotros pedimos la libertad de nuestros compañeros para dialogar".



La explicación de Zambrana detalla que en la imputación, el fiscal Luis Tola determina que los 11 imputados, 10 de ellos en la cárcel, fueron detenidos al pasar la tranca de la carretera a Oruro de El Alto a las 14.30, cuando los enfrentamientos iniciaron a las 17.00, de acuerdo a lo que detalla el mismo documento.



El jurista increpó, señalando que no es posible que los detenidos preventivos estuvieran en celdas de la Felcc y sean acusados por la violencia contra los uniformados, cuando esos hechos ocurrieron a más de 100 kilómetros de distancia.



Hasta hoy se espera que el Gobierno nacional remita una respuesta escrita al pliego de 10 puntos planteado por los mineros, mientras que hasta mañana es el plazo para la liberación de los cooperativistas. Se teme que se reactive la protesta.