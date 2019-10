El No gana en Chuquisaca a la conclusión del conteo

34.833 votos le dieron la victoria al "No" frente al "Sí" en el departamento de Chuquisaca, a la conclusión del cómputo oficial de actas realizado por el Tribunal Departamental Electoral (TDE) de esa región, según información oficial.



Los datos públicos indican que el rechazo al estatuto autonómico logró 134.652 votos y la aceptación alcanzó 99.819. Existieron 234.471 votos válidos, 5.917 blancos y 18.057 nulos. Se computaron 1.592 actas de sufragio.



Conoce más: Participación llegó a más de 80%, el No sigue arriba



En porcentajes, el "No" llegó al 57,43 por ciento y el "Sí" al 42, 57 por ciento, siendo el primer departamento que cierra su conteo a dos días de la votación. El resto superó el 70 por ciento, excepto Potosí que tiene el avance más lento.



Computo oficial en Chuquisaca:,

La Paz, por ejemplo, computó 6.692 actas de 7.851; el "No" va ganando con un 69.19 por ciento. En Cochabamba se contabilizaron 4.819 actas de 5.155 y el rechazo al estatuto bordea el 62.77 por ciento. Oruro casi finaliza con el cómputo, con 11.555 actas de un total de 1.444; El "No" logra el 74.16 por ciento y el "Sí" un 25.84 por ciento.



Lee también: Quiroga cree que el MAS recibió "sopapo electoral"



Otra región que concluyó con su cómputo es Cocapata, donde ganó el "Sí" con 56,72 por ciento frente al 43,28 por ciento del "No", por lo tanto rige a partir de ahora su carta orgánica. Se revisaron 36 actas de votación.



Resultado oficial de Cocapata:,