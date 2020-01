Audiencia de Achá se fija para las 15:30 de hoy

La audiencia de medidas cautelares del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, se fijó para las 15:30 de este miércoles en el juzgado 11 de instrucción cautelar la ciudad de La Paz, de turno en este feriado nacional.

Achá es investigado por la presunta irregularidad en la compra de taladros a la empresa italiana Drillmec Spa. La comisión de fiscales que investiga el caso lo imputó por tres delitos: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Ayer, el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres, determinó suspender la audiencia de medidas cautelares que debía realizarse este martes.

Guillermo Achá lamentó la jornada pasada, que la Fiscalía haya tenido su orden de aprehensión redactada el viernes, días antes de su declaración ifnromativa.

“Cuando me disponía a viajar a Santa Cruz, me hicieron conocer, aún cuando a primera hora de la mañana (del viernes) había presentado un memorial de apersonamiento. Pero yo voy a esperar en paz, porque sé que no he hecho nada malo ya que no soy parte del proceso de contratación. Con esa calma y esa certeza, esperaremos a la audiencia”, señaló.

En la audiencia de esta tarde, la Fiscalía pedirá detención preventiva para el imputado, según dio a conocer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.