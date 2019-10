Fan gana maratón al ver 9 veces seguidas Star Wars: El despertar de la Fuerza

Un fan de "Star Wars" de Austin, Estados Unidos, ganó un maratón de la saga tras ver de un tirón las seis películas de las dos primeras trilogías y continuar después con nueve proyecciones consecutivas de "The Force Awakens", la más reciente entrega de la serie, informó hoy The Hollywood Reporter.



Jim Braden, ganador de la curiosa competición, pasó casi dos días enteros en el cine para vencer a otros seis seguidores más de las películas de ciencia-ficción creadas por George Lucas.



El maratón se basaba en una proyección continua de los seis primeros largometrajes, seguida de la exhibición de "The Force Awakens" repetida tantas veces como fuera necesario hasta que solo quedara uno de los concursantes.



Braden, que ganó así un pase de siete años para entrar gratis en una cadena de cines y una colección de mercadotecnia de "Star Wars", contó a The Hollywood Reporter que fue "una experiencia agotadora" a pesar de que le gustó mucho la película.



Explicó que es un gran seguidor de "Star Wars", que esperaba esta nueva película desde hacía años y que la primera de las nueve veces que vio "The Force Awakens" lo hizo acompañado de su hijo de seis años, un momento que describió como "mágico".



"Enloquecido un poco"



Además, Braden relató que el primer pase fue "el de la euforia", mientras que en el segundo y en los sucesivos comenzó a captar más detalles de la película.



En la octava y novena proyección, el aficionado a "Star Wars" se despreocupó del filme y afirmó que "había enloquecido un poco".



Destacó de la última película los personajes y la química que existe entre el reparto y aseguró que, tras el maratón, se fue a dormir y estuvo soñando todo el rato con el filme.



"Cuando me desperté, sentí inmediatamente la urgencia de ver la película de nuevo", concluyó.



El estreno de "Star Wars: The Force Awakens" batió el récord del lanzamiento más taquillero en todo el mundo con 528 millones de dólares, ligeramente por encima de la marca de "Jurassic World", situada en 524,9 millones