Destacan el protocolo para exportar genética

El protocolo sanitario con Brasil para exportar genética bovina de nuestro país figura como uno de los logros en esta gestión de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) Asociación de Criadores de Cebú (Asocebú) y la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol).

El presidente de Congabol y Fegasacruz, José Luis Vaca, destacó que si bien en 2016 se confrontaron avasallamientos en propiedades productivas, sequía y mortandad de reses, abigeato y retrasos en el saneamiento y titulación de la tierra, sin embargo la ganadería nacional tiene en su haber varios logros.



Citó la consolidación de Bolivia libre de fiebre aftosa con vacunación. Luego el acceso al crédito. Sobre este punto explicó que al mejorar las tasas de interés e incluir garantías no tradicionales, Fegasacruz se sumó en dar capacitación a operadores y analistas de crédito ganadero de casi toda la banca de Santa Cruz.



También está el acceso a la compra de diésel. Se consiguió, junto con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que el Estado otorgue una tarjeta magnética para acceder hasta 5.000 litros por mes.



Mencionó que está garantizada la oferta de carne para consumo nacional, la regularización de los desmontes que se realizaron sin autorización, la ampliación de la superficie objeto de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pequeños productores, la ampliación de la verificación de la FES de dos hasta cinco años y el reglamento del programa prevención de la tuberculosis y brucelosis



PARA 2017

Metas. Ley laboral para el empleado agropecuario. Liberación irrestricta de exportación de carne. Normativa para hipotecar propiedades ganaderas pequeñas de 500 o menos hectáreas y agrícolas de 50 o menos hectáreas. Modificación del Código Penal, para aumentar la pena contra el abigeato.

Se mantendrá el crecimiento entre 4 y 6% que se logró en los últimos tres años, informó Fedeple

Lecheros confrontan un momento difícil



Fedeple. Los costos de producción se incrementaron y se acentúan los problemas de sanidad de los animales



El manejo del ganado lechero es exigente en la alimentación y por lo tanto, precisa diariamente atención, explica el presidente de la Federación de Productores Lecheros (Fedeple). “Por esta razón, el productor no escatimó esfuerzo para conseguir alimento para mantener la producción cuyo costo se ha elevado, pero a pesar de todo confiamos que seguiremos creciendo”, añadió.



Se explicó que Fedeple compra insumos dos y tres veces más caro de lo normal. El sorgo pasó de Bs 30 a Bs 70 el quintal (q). El q de maíz se elevó de Bs 40 a Bs 90. El afrecho subió de 25 la bolsa a Bs 45. La tonelada de heno de pastos o sorgo puesto en las lecherías, de Bs 900 se incrementó a Bs 1.200.

“Con todo estos factores, nuestros costos se han elevado, la productividad tiende a decrecer entre un 15 y 20%, hay riesgo de perder ganado menor (terneras de alto valor genético) por efectos de la sequía y mala calidad del forraje. Se acentúan los problemas de sanidad en los animales. La mano de obra se encarece. Hay problemas reproductivos debido a que los animales no entran en celo, se atrasa la parición y el efecto será en los próximos meses”, explicó Farah.



Pese a las dificultades Fedeple reafirma su vocación productiva y estima que Santa Cruz pueda registrar en 2017 un crecimiento del volumen de leche.



Los resultados del censo agropecuario del INE indican que Santa Cruz tiene una producción de 1.322.000 litros por día.

Fedeple calcula que, en función a las políticas de fomento al consumo interno, este sector productivo podrá alcanzar un crecimiento entre 4 y 6%, “siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen la productividad del sector agrícola, como complemento a la producción de leche”, puntualizó Farah



DETALLES

Entidad. Fedeple representa a nueve asociaciones que suman alrededor de 900 productores lecheros, de los 6.000 que hay en el departamento. De los 1.322.000 litros diarios que produce, le entrega un promedio de 600.000 litros a la PIL, empresa que enfrenta el contrabando de leche en polvo.

Hubo problemas porque se encareció el alimento para los cerdos que tienen como base el grano de maíz, tema que ya fue superado con importaciones

Un periodo complicado pero con crecimiento



Adepor. Los porcicultores vienen desarrollando desde hace cuatro meses una campaña contra la Peste Porcina Clásica (PPC)



No obstante que 2016 presentó momentos complicados para alimentar a los cerdos que se crían en granjas, este sector productivo considera que al mismo tiempo fue una gestión de crecimiento por las inversiones de capitales en genética porcina, en infraestructuras y en la capacitación de los operarios en este ámbito.



Así lo dijo el presidente de Adepor, Oscar Mario Justiniano, poniendo de relieve que la meta es aumentar la producción, que llega a los 40.000 cerdos mensuales, promover el consumo en el país y conseguir la declaratoria sanitaria de zona libre de la PPC.

“Hemos llegado a comprobar que en Santa Cruz aumentó el consumo de esta carne de un promedio de 3,5 kg por persona al año, a cerca de 8 kg actualmente. Esta cifra, sin embargo, es minúscula comparada con el consumo per cápita de los demás países sudamericanos donde el promedio es de 12 kilos por habitante. Ahora hay que centrar el esfuerzo en la vacunación contra la PPC que, aunque no tiene incidencia en la región, por los cuidados sanitarios en las granjas, es preciso obtener la certificación oficial. Es que de esa manera podremos aumentar la producción y llegar a mercados internacionales”, declaró.



En ese orden mencionó la necesidad de que el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), tome control de este detalle para agilizar los protocolos para las exportaciones.

“Noviembre fue un mes de equilibrio entre inversiones y utilidades. El único gran problema es la llegada de derivados de carne de cerdo por la vía del contrabando de vecinos países, productos que muy bien se lo procesa en Bolivia”, remarcó.





PRODUCCIÓN

Líder. Santa Cruz es el principal productor y consumidor de carne de cerdo en el país. Adepor calcula su producción sobre la base del consumo interno. Como en Navidad crece la demanda, en noviembre se toman las previsiones para llegar a 50.000 ejemplares en diciembre.

Las regiones de los valles y del norte integrado son las más aptas para frutas y hortalizas

Demandan mercado para hortifruticultores



Ashofrut. La mayor extensión de cultivos de hortalizas y frutas se concentra en 11 municipios de la región de los valles cruceños



La gestión que concluye fue adversa para la Asociación de Horticultores y Fruticultores (Ashofrut), porque decenas de hectáreas de hortalizas se perdieron en la zona de los valles por efecto de heladas, y también porque debido a sobreproducción de frutas en Porongo y zonas aledañas los precios cayeron “tan bajo, ocasionando pérdidas económicas”.



El presidente de Ashofrut, Nué Morón, al exponer este detalle, dijo que en este momento los productores de frutas y hortalizas claman auxilio de orientación técnica de la Gobernación, que se suspendió temporalmente debido a los recortes presupuestarios que confronta la institución.



Por otro lado mencionó que los hortifruticultores apenas logran ganancias de sus trabajos, porque los comerciantes adquieren sus productos pagando precios bajos y luego los colocan en el mercado con valores que terminan beneficiando a los intermediadores.



Morón considera que la solución es un mercado propio para los productores, “donde podamos vender nuestros productos con el precio justo que responda a los gastos que se realizan en la siembra y cosecha.

“Santa Cruz es el único departamento sin mercado para los productores. Está el Abasto pero ahí no tenemos cabida. Se habla de la posibilidad de un Abasto II para desconcentrar la venta. Pero de nada sirve el proyecto, porque también ese espacio será para los gremialistas. Esa es la real situación que vivimos, entregando nuestras cosechas a los intermediadores del comercio, por falta de un mercado para nosotros”, concluyó.



NECESIDADES

Industria. Este sector productivo pide apoyo de las autoridades para contar con plantas procesadoras de frutas en distintos sectores, igual a la que se instaló en San Carlos (Ichilo), con inversión de la Gobernación. Este año se produjo más de 360 millones de achachirú y harto se perdió.



Anapo calcula que la siembra de soya para el verano 2016-2017 llegará a 1 millón de hectáreas

Transgénicos son la solución a la sequía

Anapo. Que haya libertad plena de exportación y que se apliquen medidas estrictas para frenar el contrabando



El uso de la biotecnología puede paliar los efectos negativos de la sequía, ya que existen semillas genéticamente modificadas con resistencia a la falta de lluvias, manifestó el director de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Wilman Barba.



Abordó el tema del pedido de autorización que Anapo viene haciendo, de sembrar transgénicos y no solo consumir los granos fortificados que provienen de los países vecinos, como respuesta a lo que la institución considera que se debe hacer luego de sufrir las pérdidas por la sequía.

“El uso de semillas transgénicas podría reducir el uso de agroquímicos en los cultivos de maíz y soya en 20 toneladas y así ahorrar $us 78 millones, es la posición del titular de Anapo, Reynaldo Díaz.



Wilman Barba afirma que los transgénicos son una herramienta que está siendo utilizada por agricultores de países como Estados Unidos que logra producir 11 toneladas por hectárea, Francia consigue sacar 15, Chile 12, Brasil 6, Argentina 8, Paraguay 6 y Bolivia entre 2 y 3.

Reforzó su análisis diciendo “no podemos quedar rezagados a los avances de la tecnología”.



En su balance de 2016 observó que otro impedimento para los agricultores es el freno a la exportación con la fijación de cuotas que hace el Gobierno. “Esto provoca pérdida de mercados, porque al no poder cumplir acuerdos comerciales firmados, al siguiente año ya no hay contratos”, remarcó



APOYO

Defensivos. Anapo ponderó las inversiones realizadas para mejorar la infraestructura del sector, por parte del Gobierno central, departamental y municipal, como las cuatro fases de construcción y mejoramiento de los defensivos de los principales ríos, por un valor superior a $us 76 millones.

Este año se secó la mitad de las 9.540 hectáreas de caña que estaban destinadas a semillas

Los cañeros están en aprietos desde 2014





Asocaña. Exigen que se concrete, a través del Cenaca, las investigaciones con el fin de obtener mejores variedades de caña



La situación del sector cañero se agravó este año por la sequía, al punto que la zafra empezó tarde y que normalmente dura seis meses, esta vez se redujo a tres y con bajos niveles de rendimiento.



La presidenta de la Asociación de Cañeros Santa Cruz (Asocaña), Piedades Roca, indicó que este sector empezó a arrastrar su crisis desde 2014, cuando contrajo créditos para renovar sembradíos, pero la zafra de 2015 fue mala por exceso sin precedente de lluvias, a lo que se añade la sequía de 2016.

“Y lo que es peor, de las 9.540 hectáreas que se sembraron para semillas, el 50% se secó. Eso significa que no nos esperan días buenos. Por otro lado, el rendimiento promedio es de 50 toneladas por hectárea, y esa vez solo se llegó a 35. El impacto negativo afectó a toda la cadena productiva, o sea transporte, zafreros, mecánicos y otros sectores que quedaron sin trabajo”, expresó.



Informó que Asocaña sostuvo reuniones con la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, a quien se le planteó reprogramar sus créditos ante el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), en consideración a que los cañeros han quedado sin liquidez para cumplir sus compromisos y necesitan que se les amplíe el plazo de pago.

“En medio de toda esta crisis que esperamos se revierta pronto, venimos buscando cómo mejorar la producción.



Tenemos un centro de investigación que maneja Guabirá, pero no abastece para todo el universo de los cañeros. Por eso insistimos ante el Gobierno pidiendo que el Centro Nacional de Caña de Azúcar, entidad creada con aportes de los productores, agilice la investigación de nuevas variedades de caña para aumentar los rendimientos del cultivo. Pero todo está en promesas”, concluyó



ACTITUD

Optimismo. “Muchos cañeros están literalmente en bancarrota, no tienen para cumplir sus compromisos financieros. Pero no nos estamos quedando de brazos cruzados. Buscamos formas de salir de esta crisis esperando que nos salve la zafra del próximo año”, afirmó Piedades Roca.