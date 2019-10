Evo Morales asegura que el origen del narcotráfico está en Estados Unidos

El presidente Evo Morales manifestó este viernes ante los medios de comunicación que en Estados Unidos está el origen del narcotráfico. La declaración se dio tras el informe presentado por ese país, donde se indica que en Bolivia no se hacen los esfuerzos necesarios para luchar contra el narcotráfico.



Morales expresó su molestia por el informe presentado por EE.UU. y preguntó al departamento de Estado, cuándo aportó para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia con una responsabilidad compartida y no como una cooperación.



“Estados Unidos usa el narcotráfico con fines netamente geopolíticos. Estados Unidos, no tiene ninguna autoridad moral, ni ética para poder controlar, cuestionar; si el origen del narcotráfico está en EEUU”, dijo el primer mandatario.



Morales agregó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de norteamérica anda de “aventuras” pagadas por los narcocolombianos.



“La DEA en Colombia anda en lugares de fiestas sexuales pagado por los narcocolombianos. Estados Unidos por favor, controle a su DEA, en qué aventura andan sus supuestos colaboradores de la DEA, la CIA”, agregó Morales.