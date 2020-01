Un 65 % de los bolivianos rechaza nuevo referendo para reelección de Evo

Un 65 % de los bolivianos rechaza la realización de un nuevo referendo para permitir que el presidente Evo Morales vuelva a postular en los comicios de 2019, según una encuesta publicada hoy por el diario Página Siete y de la que se hace eco la agencias de noticias EFE.



La empresa Mercados y Muestras, que realizó el estudio para ese medio y el diario Correo del Sur, hizo la encuesta a 800 personas en las diez principales ciudades del país y en 31 poblaciones rurales, entre el 17 y 21 de junio. La encuesta tiene un margen de error de 3,47 % y un nivel de confianza de 95 %.



Según el estudio, un 31 % está de acuerdo con la posibilidad de repetir la votación, mientras que un 3 % no ha sabido responder.



El pasado 21 de febrero, los bolivianos acudieron a las urnas para aceptar o rechazar con su voto una iniciativa oficialista para modificar la Constitución y permitir que Morales vuelva a ser candidato, en busca de un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.



En la consulta, el No a la reforma constitucional ganó con un 51,30 % frente al Sí, que sumó un 48,70 %.



La idea de repetir la votación ha sido planteada por sindicatos de campesinos afines al oficialismo después de que Morales y otras autoridades aseguraran que en la consulta de febrero la gente votó "engañada" por una supuesta trama armada por opositores y por la

embajada de Estados Unidos para desprestigiar al gobernante.



Según las autoridades, la oposición y EE.UU. promovieron una "guerra sucia" usando el caso del supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa china Camce, en la que trabajó hasta hace unos meses Gabriela Zapata, expareja del mandatario.



Morales reconoció el noviazgo, aunque aseguró que no veía a la mujer desde 2007 y que el hijo que tuvieron ambos había fallecido. Zapata sostuvo hasta hace unas semanas que el niño estaba vivo, pero en una comparecencia ante fiscales a principios de este mes se retractó e indicó que falleció en 2009.



La mujer está detenida en prisión acusada de varios delitos, entre ellos el de supuesto enriquecimiento ilegal usando bienes del Estado, pero también de haber cometido el engaño de presentar ante una jueza a un niño como si tratara del hijo que tuvo con Morales.



Si es que hubiera un nuevo referendo para permitir que Morales sea candidato nuevamente, el No volvería a imponerse con un 58 %, mientras que el Sí obtendría un 35 % de respaldo, según la encuesta

de Mercados y Muestras.



El estudio muestra, además, que un 36 % de los electores rechazó

la reforma constitucional porque "no le gusta el Gobierno del presidente Evo Morales", mientras que un 15 % votó en contra por el "caso Zapata" y un porcentaje similar lo hizo por el escándalo de corrupción en un fondo estatal para proyectos indígenas.



En cuanto a la gestión del gobernante, un 29 % de los encuestados

la calificó de buena, un 44 % de regular y un 25 % de mala.



Una encuesta de la misma firma publicada en enero pasado mostraba

que un 54 % calificó de "excelente/buena" la gestión de Morales, un

33 % dijo que era regular y un 11 % sostuvo que era "mala/pésima",

según recordó Página Siete