Muere una concejala de Viacha que denunció acoso político

La concejala del municipio de Viacha, Herminia Mamani (MAS), que hace algunos meses denunció un presunto "acoso político" por parte del diputado suspendido de su mismo partido Rubén Chambi, falleció en las últimas horas aquejada por una infección pulmonar.



El concejal de Unidad Nacional (UN), Héctor Calle, dijo a ANF que la concejala se encontraba internada en el Hospital Corea de El Alto y posteriormente fue trasladada al Metodista de La Paz debido a la gravedad de su salud.



"De acuerdo a la última visita que hice en el hospital, mi colega tenía una infección pulmonar que avanzó hasta ocasionar su pérdida, sabemos que hace dos semanas ya estaba internada", afirmó.



El cuerpo de la fallecida llegó anoche al edificio de la alcaldía de Viacha, donde fue velado por algunas horas en presencia de sus familiares y autoridades locales. Luego fue trasladado a su domicilio, ubicado en el Distrito 7 de ese municipio.



Mamani fue atropellada en febrero pasado y entonces, desde la cama de un hospital, acusó a Chambi de ser el autor de las heridas que presentaba.



En una entrevista con Unitel, Mamani presumió que su atropello no fue casual porque supuestamente se trató de un acoso político por parte de Chambi. Después ratificó su denuncia en una entrevista con ANF.



Allegados a la ahora fallecida aseguran que desde ese accidente la mujer ya no pudo recobrar su salud por completo. Sin embargo, este extremo no fue confirmado por el concejal Calle, quien dijo que la autopsia tendría que determinar la causa exacta de su muerte.