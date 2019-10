Zarpa el primer crucero en 50 años que va a Cuba

El Adonia se convirtió hoy en el primer buque que rompe un paréntesis de más de 50 años de viajes en crucero entre EE.UU. y Cuba, al inaugurar desde el puerto de Miami (Florida) la primera línea de este tipo de trayectos marítimos.



Tras el tradicional bautizo con chorros de agua expelidos por dos buques, la embarcación de la compañía Fathom, filial de Carnival, abandonó el puerto de Miami a las 16.05 hora local (20.05 GMT), con destino al puerto de La Habana, entre el alborozo de sus 704 pasajeros, una docena de ellos cubanoestadounidenses.



Con la promesa de ofrecer una "experiencia de inmersión cultural" a bordo del buque y en tierra, el crucero cubrirá una travesía de siete noches e incluirá paradas en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba.



En una rueda de prensa ofrecida hoy, el presidente y gerente general de Carnival Corporation, Arnold Donald, explicó que con la puesta en marcha de la operación naviera la compañía está "contribuyendo a la historia" y está generando "un impacto mucho más positivo para la sociedad".



Desde tempranas horas de la mañana, los pasajeros que partirían en este primer viaje empezaban a llegar al puerto de Miami, conscientes del carácter histórico del viaje y, por lo mismo, algunos de ellos con banderas cubanas y estadounidenses.



Entre ellos se observaron a algunos cubanoestadounidenses que lograron adquirir los billetes y obtener la visa correspondiente, como fue el caso de Isabel Buznego, que abandonó la isla con apenas 5 años de edad y desde entonces no ha vuelto a pisar Cuba.



Gracias a esta nueva legislación, Arnie Pérez, consejero general de Carnival, y nacido en Cuba, será la primera persona que el lunes descienda del buque en el puerto de La Habana y se convierta en el primer pasajero de un crucero que parte desde EE.UU. que pise suelo cubano en más de 50 años.



La directora de embarcaciones de Carnival, Millie Martín, no podía reprimir las lágrimas horas antes de volver a su país de origen, en donde espera disfrutar de la "cultura, los paisajes y la gente", lo que apenas recuerda ya que salió de Cuba a los cuatro años de edad.



"Aunque llevo prácticamente toda la vida aquí, tengo las raíces cubanas y mis padres siempre me inculcaron la cultura cubana", declaró.



Otro de los que formó parte de la lista de pasajeros del Adonia fue el reportero y presentador de televisión Tony Dandrades, quien visita por tercera vez la isla tras cubrir el concierto de Juanes en 2009, "Paz sin fronteras", y el viaje del presidente Barack Obama en marzo pasado.



La salida del buque de Carnival estuvo acompañada brevemente por dos embarcaciones del exilio cubano, entre ellas el barco Democracia, que con apoyo de pancartas pidieron al Gobierno de Cuba que derogue el "discriminatorio" sistema de visas que se exige a los

nacionales de la isla para entrar al país.



Fathom realizará a partir de ahora cada dos semanas una ruta a Cuba desde Miami, que la compañía ha publicitado con el lema "Haz historia con nosotros" y que incluye un programa de actividades en mar y tierra de carácter cultural, educativo y humanitario.



Para ser parte de este viaje histórico, los pasajeros han debido de comprar uno de los billetes puestos a la venta por la compañía, cuyo rango de precios oscilan entre los 2.262 y 8.767 dólares, excluidos impuestos y tasas portuarias.



El buque Adonia tiene previsto regresar al puerto de Miami el próximo domingo.