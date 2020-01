Los niños prefieren aparatos tecnológicos a los juegos

Jugar en los celulares o tabletas electrónicas, mirar videos y estar al día en las redes sociales, son las actividades que más atraen a los niños. Así lo refleja un sondeo realizado a 25 niños, de entre ocho y 13 años, que en su mayoría afirma que prefiere los aparatos electrónicos a los juegos recreativos, didácticos o a otro tipo de juguetes.Una muestra de esta afirmación se observó en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental, donde ayer los niños se reunieron para tratar una normativa en su favor. Apenas se ubicaron en su curul, casi todos encendieron la tableta que estaba frente a ellos y comenzaron a buscar juegos y videos.Leonardo (12) y Daniel (8), de Patio Don Bosco, indicaron que les encantan los juegos en los celulares y mirar videos en la computadora, aunque también disfrutan de los autos a control remoto y de las escondidas.A Leidy Gutiérrez (13) le gustaría tener una bicicleta, aunque también los celulares son una buena opción a la hora de elegir un regalo.La sicopedagoga Nadia Rocabado dice que todo juguete que limita a un niño a presionar botones y no le da lugar a desplazarse, frena su capacidad creadora y no aporta a su desarrollo ni intelecto; es más, lo estanca.Explica que lamentablemente la tecnología de hoy no cumple con la función de hacer jugar a los niños, solo los distrae, limitando el desarrollo de una serie de habilidades y de destrezas.“Afecta la capacidad de atención, concentración y socialización. Es por ello que se aprecia un incremento de malas relaciones entre niños, aumento de actitudes violentas y distanciamiento, entre otras”, remarca.Gracias al esfuerzo conjunto de la Gobernación, Cinemark, la agrupación de Voluntarios en Apoyo al Hospital Oncológico (VAHO), Ventura Mall y la Pil cerca de 700 niños, 400 de 17 hogares y 300 del Oncológico, disfrutaron de la función benéfica Jefe en pañales. Además, recibieron refrigerios.En el Parque Urbano, las asociaciones de artesanos San Martín, 30 de Noviembre, 11 de Enero y 22 de Septiembre, llevaron a cabo la Feria de la Alegría. Los niños pudieron disfrutar de los diferentes juegos recreativos.En el Zoológico se realizó el taller educativo Yo también Tengo derechos, organizado por la Alcaldía, con el objetivo de que los niños se sientan interesados en el medioambiente