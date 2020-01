Bolivia, segunda en voleibol de playa

Pese a la entrega que demostraron, las jugadoras bolivianas María Canedo y Nicole Nogales quedaron en el segundo lugar tras perder contra Brasil (1-2) en la final de la segunda etapa del Circuito Sudamericano de voleibol de playa, que concluyó este domingo por la tarde, en el club Olympic, de Cochabamba.

La dupla boliviana marcó historia al llegar a una instancia final, tras vencer en horas de la mañana a Venezuela (Diana Ramírez y Yonnielis Camacho) en la semifinal por un marcador de 2-1 con los parciales de 21-17, 17-21 y 18-16, en un encuentro bastante exigente en la parte física y técnica.

Por la tarde, la final de damas cerró el certamen con un triunfo a favor de Brasil (Thamela Coradelli y María Luisa de Paula) por 2-1 con los parciales de 21-15, 19-21 y 10-15. Bolivia logró llevar el encuentro a un tercer set, pero el desgaste comenzó a mermar a Canedo y Nogales, quienes tuvieron dificultades para sostener el ritmo de las rivales.

Los errores en la recepción y en el remate dejaron a Bolivia a merced del contrario durante la primera cancha. Para el segundo set, Canedo-Nogales corrigió esas fallas y estaba más firme en el bloqueo y más certero en la definición. En el set decisivo, las brasileñas ampliaron la ventaja a seis puntos y fue difícil remontar esa diferencia.

El segundo lugar le permite a Bolivia sumar 180 puntos que irán al ranking sudamericano, del cual saldrán las cinco duplas clasificadas a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018. Después de dos etapas, Canedo-Nogales llega a los 320 manteniendo la expectativa cuando restan cuatro etapas por jugar en lo que resta del año y una de esas será en Bolivia.

La final de varones fue ganada por Paraguay, que dio la sorpresa por este logro, producto del esfuerzo de Gonzalo Melgarejo y Jorge Riveros, quienes derrotaron a Brasil (Gabriel Zuliani y Gabriel de Abreu) por 2-0 con los parciales de 21-19, 16-21 y 21-23.

El dúo boliviano Hasan Tawafsha-Carlos Chacón quedó sexto y Uruguay quinto; este partido no se pudo llevar adelante por la lesión en la rodilla de Tawafsha, que se produjo el viernes, y el sábado ya no pudo afrontar el cotejo por el pase a la semifinal y no estaba en condición de jugar este domingo. Como sexto, Bolivia recibe 110 puntos, la misma cantidad que alcanzó en la primera etapa.

La Confederación Sudamericana de Voleibol premió a Canedo como la mejor jugadora del torneo, mientras en la otra rama Melgarejo fue reconocido por su desempeño.

La tercera etapa de este Circuito Sudamericano tendrá como sede a Viña del Mar (Chile) del 25 al 27 de agosto.