Nicaragua recibe a Bolivia sin sus figuras

La selección de Nicaragua jugará un duelo amistoso este viernes (20:00) ante Bolivia sin sus principales referentes. El técnico del combinado blanco y azul, Henry Duarte, no tomará en cuenta al volante Juan Barrera. Además tiene la ausencia del defensor Luis Fernando Copete, que sigue en actividad con su club.

"Estoy estresado y nervioso porque el profe (Duarte) me dijo que no me va tomar en cuenta, pero yo voy a apoyar a mis compañeros", dijo Barrera a un medio local. Durante la semana el entrenador del plantel pinolero aseguró que el mediocampista "no está en plena forma" y aprovechará para evaluar a jugadores jóvenes. El lugar de Barrera por Jonathan Moncada.

Por otro lado, el zaguero colombiano naturalizado nicaragüense Copete, habitual seleccionado, no fue convocado debido a que sigue en actividad con su club, Comerciantes Unidos de Perú. Se perfila para ocupar el puesto Erick Téllez para hacer dupla con Jason Casco en la zaga.