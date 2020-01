...CARA A CARA

_ Tras el fallido concierto de Aerosmith el año pasado, las impecables presentaciones de Maná en Santa Cruz y en La Paz han reivindicado a los promotores del show business boliviano. Los antecedentes de la banda mexicana garantizaban una convocatoria impresionante de sus fans y así ocurrió. Voltearon la taquilla (debe ser de las más altas de la historia del espectáculo en Bolivia) y pusieron a prueba lo preparados que están los organizadores de conciertos y el público para actividades musicales tan masivas. Más allá de algunos ‘empujoncitos’ y ‘apretujones’ por la concentración de tanta muchedumbre en el Tahuichi, el concierto de Maná fue una fiesta inolvidale. No se vio a gente ebria ni violenta, sino más bien a un público conectado y en sintonía plena con el cantante Fher, el baterista Álex y los demás miembros del consagrado grupo. Además de su música, Maná también nos dejó mensajes positivos como su adhesión a la demanda marítima y la protección del planeta. Un aplauso para Gabriel Feldman y Jean Paul Flores por atreverse a traer y organizar dos conciertos imborrables para nuestras memorias.

_ “Hoy en la Argentina no empieza el fútbol; mañana no empiezan las clases. La Argentina, ¿cuándo empieza?”, tuiteó ayer el notable escritor Martín Caparrós. La conflictividad no acaba en el hermano país, por las secuelas de una grieta que lamentablemente Macri no logra aún cerrar. Ni su atractivo fútbol se salva.

_ El presidente viajó a Venezuela aparentemente recuperado de la enfermedad que lo llevó de urgencia a Cuba. Se espera que vuelva al país mañana. Su salud es un tema de Estado. La incógnita es si bajará la intensidad de sus trajines cotidianos para cuidarla mejor.