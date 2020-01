Oliver Stone termina documental sobre Putin

El director estadounidense Oliver Stone, conocido por sus críticas a la Casa Blanca, ha terminado de rodar un documental sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, según anunció hoy su productor.



"El rodaje ha terminado, ahora se está montando. Cuándo será estrenada es un secreto, pero la cinta será interesante para el espectador, especialmente el estadounidense", dijo Ígor Lopatenok a la agencia oficial RIA Nóvosti.



Lopatenok, empresario que reside en Estados Unidos, destacó que "el documental de Stone sobre Putin es una película importante e interesante".



Durante su visita a Rusia en noviembre de 2014 el cineasta norteamericano se mostró interesado en rodar un documental sobre Putin para mostrar la visión del jefe del Kremlin al público norteamericano.



"No, no tenemos previsto rodar una película de ficción sobre Putin, pero sí le haría una entrevista para mostrar ese punto de vista que los norteamericanos no quieren escuchar. Me gustaría rodar un documental sobre él", dijo en esa ocasión.



Putin, de 64 años y en el poder desde 1999, se ha convertido en una de las estrellas de la campaña electoral en EEUU, en gran medida debido a las continuas referencias hacia su figura por parte del republicano Donald Trump, que le consideró hoy mejor líder que el presidente, Barack Obama.



Además de películas con claro trasfondo político como JFK, Nixon y W., Stone ha rodado a lo largo de su carrera varios documentales, sobre el líder cubano Fidel Castro, y el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.



Stone viajó entonces a Rusia para cerrar el guión de la película sobre las peripecias del exanalista de la CIA Edward Snowden, exiliado en Rusia.EFE