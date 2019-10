Mil y una cábalas para recibir el nuevo año

La última noche del año viene acompañada de muchas tradiciones, supersticiones y simbolismos para recibir el Año Nuevo. Te las contamos. La típicas y las menos tradicionales. Mira el vídeo para enterarte de cuáles son las cábalas más practicadas por nuestra gente en la ciudad y descubre cual te identifica más para ponerla en practica esta noche.





Usar ropa interior de color amarillo, rojo, o verde. Toda una tradición que augura un nuevo año lleno de amor, dinero y alegrías. El color amarillo está asociado a la suerte y la prosperidad, mientras que los de color rojo sirven para atraer el amor. El color verde se relaciona con la salud.



La vuelta a la manzana. Si lo que se quiere es viajar durante todo el año, entonces tienes que salir justo a la medianoche con una maleta y dar una vuelta a la manzana.



Comer lentejas. Se dice que es una cábala infalible para atraer la abundancia en todos los aspectos. Hay que comer una cuchara de lentejas justo cuando el reloj marque las 00:00.



Las uvas de la suerte. Comer doce uvas trae buena suerte. Esa es la creencia popular. Una uva por cada mes del año. Y con cada uva debes pedir un deseo para cada uno de los 12 meses de este 2015 que se viene.



Papel y metas. Si lo que quiere es cumplir metas, entonces tienes que escribir en un papel una lista con todas ellas para que este próximo año se hagan realidad. El papel lo debes doblar y abrir justo a medianoche. Luego lo guardas durante el año y en la próxima celebración de año nuevo lo sacas y lo lees para reflexionar si conseguiste lo que te propusiste.



Prosperidad económica. Para atraer prosperidad económica se debe poner un billete o moneda en su zapato o bolsillo o sostén (en el caso de las mujeres). Recomendamos usar un billete lo más nuevo posible, más que nada como medida higiénica.



Agua a la calle. Si lo que quieres es expulsar todo lo malo de tu vida, debes tirar un vaso con agua desde tu casa hacia la calle. (Debes lanzar solo el agua, el vaso podría herir a alguien...).



Cuestión de limpieza. Otra de las cábalas más saludables y beneficiosas para toda la familia es limpiar toda la casa y botar todo lo que ya no sirve, esto ayudará a eliminar todas las malas energías y atraer las positivas.



Abrazo de género. Otra cábala dice que el primer abrazo del nuevo año debes dárselo a alguien que sea del sexo opuesto. Eso te permitirá encontrar pareja durante el nuevo año.



Para casarse. Si lo que quieres es casarte entonces tienes que colocar un anillo en una copa con la que vayas a brindar a la medianoche. Y hay que beber todo el contenido de la misma. Y ojo, con mucho cuidado de no tragarte el anillo.



Prendas antiproblemas. Si quieres superar un problema con tu pareja actual tenéis que intercambiaros una prenda que lleveis puesta. Eso garantiza la resolución de los conflictos y mejora la unión. Y si no, habrá servido para reírse un rato.



Para los más supersticiosos: La recomendación es nunca colgar un calendario del nuevo antes que este comience y si ya se ha colgado, debe ponerse al revés, mirando la pared, porque puede atraer mala suerte.