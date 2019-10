Juan Pablo Imaná hace sus mejores trucos desde Perú

Pese a ser profesional en Administración de Empresas y diplomado en Fotografía Digital, a sus 26 años Juan Pablo Imaná era de aquellos jóvenes de pantalones ‘chupines’ y pelo largo que buscaban los pasamanos metálicos o las gradas más empinadas, a falta de rampas profesionales para practicar una afición, cada vez más común en Santa Cruz de la Sierra: el skateboarding. Gracias a su dedicación, la marca Red Bull lo llevó a Nueva York (EEUU) para representar al país en competencias internacionales. Sin embargo, los skateparks y el apoyo de importantes marcas del skate en Lima (Perú) sedujeron al sucrense, que abandonó el país tras su determinación de vivir de esta que llama “cultura”, más que deporte o afición, y de trabajar en negocios relacionados con ella, algo utópico en suelo nacional.



Imaná no va paso a paso, lo hace pirueta a pirueta, y con las últimas ganó el mejor truco en el concurso Strata Sesion, con un double kickflip five-O, todo un reto para los entendidos y una acrobacia en patineta para los que no lo son, compitiendo con representantes de Perú, Colombia, Ecuador y de otros países.



Pero Forium es el mejor truco de la vida del joven skater, una marca de ropa especial para sus ‘bros’ que creó con tela y cortes especiales para patinar y que dentro de dos meses entrará al mercado boliviano.



El gran truco

“Siempre fue mi sueño vivir del skate. Yo no nací para ganar un sueldo y tener una vida normal, me gusta tomar riesgos, elegir caminos diferentes e intentar nuevas estrategias para dedicarme a patinar y a tener negocios relacionados con ello”, cuenta Imaná en la entrevista.

Forium ya es una realidad en Perú e Imaná, asociado con ‘Chino’ Zumaeta, uno de los mejores patinadores del vecino país, ya sacó su primera ‘tandada’ de prendas, que son lucidas y representadas por ambos profesionales.



Paralelo a estas actividades, Juan Pablo es editor en la revista digital Thruster Magazine, que elabora contenidos sobre skateboarding, y también realiza trabajos fotográficos para Red Bull.



Los ‘porrazos’ en Bolivia

Pese a que es sucrense, los últimos 15 años de su vida los pasó en Santa Cruz de la Sierra, de donde partió con el sinsabor de las políticas que considera ‘antijuventud’ del gobierno municipal, que construye parques con churrasqueras y áreas gigantes de cemento “sin justificativo”.



“Teníamos el skatepark de El Arenal, donde se juntaban varios jóvenes para hacer deportes, pero lo destruyeron para construir un área de pavimentos plana. Santa Cruz es una ciudad grande, cosmopolita, que merece tener el skatepark mas grande del país. Este daño a la juventud es una bomba de tiempo, no tienen cómo mantenerse ocupados y se dedican a cosas raras y eso la convertirá en una ciudad aún más peligrosa”, expresa indignado.



También hace una comparación con La Paz, que cuenta con el skatepark Pura Pura, gestionado por Milton Arrellano; Tarija, que tiene uno descuidado; Sucre, con dos; y Oruro, que recientemente estrenó el primero.



No obstante, asegura que estar lejos no lo hará bajar los brazos, ya que desde allá está armando un proyecto, ayudado por profesionales en la construcción de skatepark y por Milton Arrellano, para exigir un espacio bien merecido en el Parque Urbano cruceño, “para que Bolivia siga siendo mencionada en los campeonatos latinoamericanos y descubrir nuevos talentos en todas las áreas”