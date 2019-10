Vicario de Pando pide no 'ejercer' el voto consigna

"No al voto consigna, sino ejerzan su derecho al voto de manera libre y con principios", solicitó el Monseñor, Eugenio Coter, Vicario de Pando, sobre el proceso electoral que vivirá el país el próximo 21 de febrero, referido a la reelección de Evo Morales.



Además, el integrante de la Iglesia Católica dijo que "aferrarse al poder es una pérdida de principios de ética democrática", según el reporte de la radio San Miguel recogido por el medio Informaciones de la Comunidad.



Conoce más: “El MAS no puede polarizar porque no hay enemigo”



Coter explicó que "la sabiduría de quienes se sentaron a escribir la Constitución Política del Estado parece menguar solo por un momento coyuntural que vive el país". Sus declaraciones fueron realizadas en Cochabamba, donde participa del encuentro de Cáritas Nacional.



"Desde 2006 hemos ido en reiteradas veces a las urnas. Estos procesos electorales han copado el 50 por ciento del tiempo de los administradores públicos y de los políticos descuidando las falencias en la conducción de la administración", manifestó.



Lee también: Órgano Electoral repudia golpiza a promotor del Sí



Concluyó señalando que este nuevo proceso electoral vienen a ser "un desgaste económico no solo para el Gobierno sino para la sociedad en su conjunto (...) Las decisiones coyunturales por lo general solo benefician a los intereses de unos pocos", aseveró.