Canciller dice que en Chile crece la voz del mar con soberanía

El Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó hoy que varios ciudadanos chilenos se sumaron al pedido de mar con soberanía para el país, a poco del inicio de los alegatos orales sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



“Hay muchos hermanos chilenos, el pueblo chileno, que no solamente hablan de mar para Bolivia sino de mar con soberanía para Bolivia”, dijo la autoridad en un breve contacto con medios de comunicación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



El funcionario lidera la comitiva nacional de 13 autoridades que representará al país ante el organismo internacional, cuando el próximo 4 de mayo inicien las ponencias sobre la potestad que tiene esa instancia para analizar la demanda marítima.



“Están nerviosos, no solamente ahora, sino desde que nosotros hemos acudido a La Haya hemos visto nerviosismo en las autoridades (chilenas) y no así en el pueblo de Chile; en el pueblo chileno hay esperanzas”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.



Mientras que desde Chile, el canciller Heraldo Muñoz anticipó en días pasados tres posibles decisiones de La Haya: una declaratoria de incompetencia, que asuma el análisis de fondo del reclamo boliviano o una "opción creativa".



En las próximas horas, viajarán a la Corte Internacional las autoridades bolivianas y el lunes iniciará Chile con la exposición de tres horas de alegatos para que La Haya decline analizar la demanda boliviana.