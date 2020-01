Gobierno anuncia medidas y se agrava conflicto en la CNS

La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (Fensegural) rechazó ayer las tres medidas que adoptó el Gobierno para enfrentar la crisis en la Caja Nacional de Salud (CNS). La toma de las oficinas y un paro de 48 horas anunciado por la COB agravan el conflicto en la institución.



El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, anunció ayer reformas en el sistema público de salud y en particular a la CNS, que tiene 3,1 millones de afiliados.

En una conferencia de prensa, García Linera presentó tres medidas para reformar la CNS, que vive una situación de "mala atención, de corrupción y de degradación interna", dijo.



Según García Linera, la primera medida será constituir por primera vez una institución de regulación, control y fiscalización para el sistema público de salud, que incluye a la CNS y a otras cajas similares con gestión sindical de menor tamaño. Sin embargo, la autoridad no dijo qué se hará con el Instituto Nacional de Seguros de Salud, que actualmente regula el sistema.



En segundo lugar, el Gobierno anunció una reforma legal del Código de Salud para que los trabajadores puedan elegir libremente a qué caja darán sus cotizaciones, o si prefieren incorporarse al sistema de salud público. Hasta ahora esa decisión estaba en manos de las empresas privadas u organismos públicos para los trabajadores.

García Linera dijo que el actual gestor de la CNS, Juan Alfredo Jordán, abandonará el cargo dentro de tres meses a partir de hoy, una vez garantice auditorías externas e internas de la CNS.



Rechazo

El dirigente de Fensegural, Boris Villa, rechazó la decisión del Gobierno, comunicada por García Linera, de mantener por tres meses a Jordán en la gerencia general. Anticipó que radicalizarán sus medidas de protesta.

"No vamos a aceptar esos tres meses, no puede ser que imponga así el Gobierno. No vamos a aceptar los tres meses, porque (Jordán) es una autoridad que hizo fracasar la Caja Petrolera", afirmó, en medio de la gasificación que ejecutó la Policía en las puertas de la Caja en el centro de La Paz.



Por otro lado, luego de un ampliado, la COB decidió un paro de 48 horas el lunes y martes de la próxima semana, e instruyó a todas sus afiliadas a organizar las movilizaciones. El dirigente Octavio Urquizo dijo también que el Gobierno no ha dado respuestas al tema de preavisos y el uso de recursos de las AFP.



Ayer, trabajadores del interior que llegaron a La Paz a respaldar las medidas de presión de su gremio ingresaron en la oficina nacional de la Caja, ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz. Según las autoridades de la entidad, se trata de una toma, aunque los trabajadores explican que su ingreso responde a controlar el cumplimiento del paro.



"Esta mañana (ayer) los compañeros han ingresado para controlar que el resto no se desmovilice. Luego los compañeros que han llegado del interior han ingresado al hall y la Policía ahí dentro los ha gasificado, luego se han subido al pasillo de la gerencia y no se van a mover, van a iniciar una huelga de hambre, son los compañeros retenidos por la Policía que van a iniciar una huelga de hambre", comunicó Villa.



Respecto al tema, García Linera pidió al Ministerio Público actuar de oficio. "Le toca obrar a la Fiscalía, tiene que obrar de oficio y serán objeto de sanciones e investigación penal", dijo en una rueda de prensa