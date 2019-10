La COB no permitirá el cierre de estatal Enatex

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, amenazó con radicalizar protestas si el Gobierno no abroga el Decreto Supremo que establece el cierre de la Empresa Nacional Textil (Enatex).



El dirigente lamentó que el Ejecutivo haya iniciado retiros en varias empresas estatales, y que en el caso de Enatex deje sin empleos a unos 1.000 trabajadores.



"No lo vamos a permitir, no lo vamos a tolerar, si tenemos que estar en las calles hasta que sea respetada nuestra fuente laboral, nuestra fuente de trabajo, lo vamos a hacer", señaló el máximo dirigente de la COB.



Pidió al pueblo que analice si el actual régimen es un gobierno popular y de los pobres "porque lamentablemente está haciendo retiros no solo en esta empresa", apuntó.



Denuncia traición



Mitma indicó que los trabajadores una vez más han sido traicionados. "Primero por el Decreto Supremo del incremento salarial, segundo por el tema del reglamento y hoy por los retiros consecutivos que está haciendo un gobierno que se dice popular", lamentó.



El domingo, el Gobierno resolvió el cierre de Enatex para transformarla en el Centro de Servicio Tecnológico, entidad descentralizada que brindará asesoría en producción textil.



Según la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, la medida se asumió luego de un análisis productivo, técnico y económico. Adelantó que el nuevo Centro de Servicio, para la industria textil, comenzará a funcionar dentro de 60 días.



Trabajadores iniciaron protestas



El lunes los trabajadores de la empresa estatal realizaron marchas de protesta en las calles principales de la sede de Gobierno. El dirigente de los trabajadores de Enatex, Jhonny Huanca, rechazó el cierre de la empresa.



Dijo que no les conviene ser incorporados al nuevo Centro de Servicios porque será como funcionarios públicos y ellos se rigen por la Ley General del Trabajo.



"Nosotros no queremos que se acabe Enatex porque nosotros somos de ahí, que nos incorporen a la nueva empresa de servicio no nos conviene porque nos han dicho que ahí nos van a manejar como un funcionario público, ahora en Enatex nosotros estamos sometidos a la Ley General del Trabajo", apuntó.



La víspera, el viceministro de Producción Industrial, Álvaro Pardo, informó que tras el cese de operaciones de Enatex, solo volverá a contratar un 20% de los 1.000 trabajadores que quedaron cesantes desde el sábado.



Arce justifica la medida



El ministro de Economía Luis Arce Catacora justificó la medida. Reiteró que las empresas publicas que no estén correctamente administradas y que no generen utilidades, "el Estado no se puede dar el lujo de tenerlas y las interviene".

