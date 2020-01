Impugnan ante el TC acuerdos nucleares entre Bolivia y Rusia

Legisladores de los opositores Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano impugnaron ante el Tribunal Constitucional la aprobación de dos leyes sobre los acuerdos suscritos entre Bolivia y Rusia en materia nuclear, por no pasar el control previo de constitucionalidad.

“Es inconstitucional porque no pasó por el control previo constitucional que manda la norma, estos convenios internacionales antes de ser aprobados por la Asamblea Legislativa y promulgados deben ser remitidos al Tribunal Constitucional y no se lo hizo", declaró la diputada Jimena Costa.



La Asamblea aprobó dos acuerdos suscritos entre Bolivia y Rusia en materia nuclear con fines pacíficos. El primer proyecto de ley, No. 082/2016-2017 versa sobre el ‘Acuerdo (…) cooperación en la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear’. El segundo proyecto de ley aprobado es el No. 083/2016-2017, referido al "Acuerdo sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear".



El abogado constitucionalista Carlos Alarcón aseguró que estos acuerdos están viciados de nulidad y que el proyecto sobre el diseño construcción y operación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear ‘está herido de muerte’, por no haber pasado el control constitucional. /ANF