Tránsito reporta que vías están expeditas en el país

La Dirección Nacional de Tránsito señala que las vías están "expeditas" en todo el país, pese a la "susceptibilidad" por el anuncio de bloqueos por parte del sector cooperativista. Las salidas desde las terminales de buses de La Paz y El Alto son normales.



"Hasta el momento no hemos tenido ningún informe de las patrullas que están recorriendo la carretera, por eso hemos dispuesto que las salidas de buses sean normales", señaló a medios de comunicación el responsable del Organismo Operativo de Tránsito de la urbe alteña, Adrián Coca.



El dirigente cooperativista, Freddy López, declaró a radio Compañera que "el miércoles o jueves nos vamos a reunir en un ampliado y ahí vamos a determinar las medidas de presión. El punto importante es la liberación de los compañeros que están detenidos en la cárcel de San Pedro. Estamos esperando una nota de Fencomin para ver cómo hacemos, hay malestar entre los cooperativistas".



Agregó que "el Gobierno debería estar preocupado, en el ampliado se va a definir el tema político y las movilizaciones " y explicó que ese sector mantiene los 10 puntos de su pliego, a los que ahora se suman 14 de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia.



El Ministerio de Gobierno anunció a media jornada una evaluación del conflicto, de lo que califica como un "anuncio fallido" de bloqueos de caminos, mismos que debían reanudarse tras los varios ultimátums de los cooperativistas.



La pasada semana el primer mandatario, Evo Morales, promulgó las modificaciones a la Ley de Cooperativas, que permite crear sindicatos dentro de esas instancias. Concobol se opone a la norma y coordina la protesta con los mineros.



Por el momento, existe un bloqueo en la zona de Ascensión de Guarayos, pero que no tiene nada que ver con el conflicto minero. Se trata de un grupo de dirigentes indígenas que demandan ser reconocidos por las autoridades. No hay paso hacia Trinidad.