... Cara a cara

La jueza Anticorrupción, Melina Lima, dispuso la detención preventiva para cinco funcionarios suspendidos de YPFB, investigados por las irregularidades en la compra de tres taladros a la italiana Drillmec. Los abogados Félix Bustos Martin y Gisel Siles Roca, además del gerente de Perforaciones, David Pérez y el jefe de Unidad de Perforaciones, Bigmarck Serrano fueron enviados a Palmasola, mientras que el abogado Julio Kjari irá a San Pedro en La Paz. La jueza argumentó que no demostraron un trabajo remunerado. Hay otros 10 funcionarios suspendidos y el italiano Diego Bergonzi, representante legal de Drillmec que serán citados, pero la pregunta sin responder es si la investigación alcanzará a los máximos ejecutivos de Yacimientos. Por ahora el fiscal del caso dice "se está analizando".El presidente de EEUU, Donald Trump, es blanco de críticas de todas partes por la ruptura del Acuerdo de París. Sin embargo, habrá que recordar que él jamás creyó en el pacto contra el cambio climático. “Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París… El resto del mundo aplaudió cuando firmamos el acuerdo. Se volvieron locos… por la simple razón de que ponía a nuestro país, al que tanto quiero, en desventaja…”, justificó. Ya no hay duda que no cederá; Trump es nacionalista radical.La agenda de fin de semana: final de Champions, retorno de Dixi, concierto de Piraí Vaca y feria del libro.