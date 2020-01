Prevenir el cáncer de seno está en tus manos

Durante todo el mes de octubre diversos centros médicos privados realizan campañas de concienciación, prevención y descuentos en mamografías y ecografías mamarias. Los precios varían desde un estudio con equipo convencional (Bs 350) a una mamografía digital (Bs 500), pero durante la campaña, cada centro realiza estos estudios hasta con un 50% de descuento.



Centros en campaña

Udime promueve Unete al rosa (333-8308), Diagnosis te dice Tomatelo a pecho (353-8899), GineMast (330-4342), Centro médico Kolping (334-9946), Clínica Incor (352-0444) que en alianza con Gedesa la empresa de soluciones médicas, invitan a luchar Por una Bolivia sana.



Un mal mortal

En Bolivia el cáncer de seno es la segunda causa de muerte, detrás del cáncer de cuello uterino, pero lastimosamente no existen estadísticas oficiales. Como en la mayoría de los países sudamericanos, el cáncer de mama es detectado de forma tardía y en etapas donde la supervivencia de la mujer es casi nula.



El cáncer de seno es un tumor maligno que se ha desarrollado a partir de sus misma células. Como es de cocimiento público, la incidencia de este tipo de cáncer se ha incrementado de manera importante, es así como se considera que una de cada nueve mujeres tuvo, tiene o tendrá esta enfermedad durante su vida.



¿Porque en los países del primer mundo el 75% u 80% se lo detecta cuando mide menos de un centímetro y en países como Bolivia el 75% u 80% se detecta cuando mide más de tres centímetros? ¿Nos faltan equipos de última tecnología? ¿No tenemos profesionales médicos especializados en mastología o salud de la mujer? ¿Las mujeres no conocen la importancia de cuidar sus senos? ¿Son demasiados costosos los estudios de detección precoz?



De acuerdo con el doctor Carlos Paniagua, del centro Udime, Bolivia ya cuenta con equipos de última generación tecnológica para que las pacientes puedan someterse a estudios clínicos. "Uno de los grandes mitos de la mamografía es el dolor por la compresión del seno, pero ahora se cuenta con sistemas modernos que son indoloros, entonces ayudemos a descartar esos temores", precisó.



A su vez el doctor Lázaro Fonseca, que también participó en una charla médica organizada por Mi Refugio (centro de voluntariado que trabaja con mujeres afectadas por cáncer de mama) y 12MC (movimiento civil que propaga la vida saludable, indicó que todas las mujeres sanas deben hacerse primero el autoexamen e incuso elegir un día al mes para ello. Así también, de manera periódica someterse a estudios médicos para descartar el cáncer. "Mientras más pronto se diagnostique es mayor la probabilidad de cura", destacó.



Se estima que en Bolivia, a pesar de existir mamógrafos de última generación y profesionales médicos altamente capacitados, menos del 1% de la población femenina de más de 40 años, acude a un centro radiológico para hacerse una mamografía anual de rutina.



Factores de riesgo

?

Edad. El riesgo de que una mujer desarrolle la enfermedad aumenta con la edad. Alrededor del 77% de las mujeres con cáncer de seno tienen más de 50 años en el momento del diagnóstico.



Antecedentes familiares de cáncer de seno. Para las mujeres cuyos familiares consanguíneos cercanos tienen la enfermedad, el riesgo es más alto. Tener un familiar de primer grado (madre, hermana, hija) con cáncer de seno, casi duplica el riesgo de una mujer, y tener dos familiares de primer grado con la enfermedad aumenta su riesgo hasta 5 veces.



Antecedentes personales de cáncer de seno. Una mujer con cáncer en uno de los senos tiene un riesgo de 3 a 4 veces mayor de desarrollar un nuevo cáncer en el otro seno.



Periodos menstruales. Las mujeres que comenzaron a menstruar a una edad temprana (antes de los 12 años) o que tuvieron la menopausia a una edad tardía (después de los 50) tienen un riesgo ligeramente más de padecer este cáncer.



No tener hijos. Las mujeres que no han tenido hijos o que han tenido el primer hijo después de los 30 años, tienen un riesgo ligeramente mayor.



Terapia de reemplazo hormonal. La mayoría de los estudios sugieren que el uso a largo plazo de la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia puede aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de mama.



Síntomas y señales



?Una protuberancia o masa de reciente aparición. Este es el signo más común de cáncer de seno. Una masa dura que no produce dolor y tiene bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cancerosa. Es importante que cualquier masa o protuberancia reciente en el seno sea examinada por un profesional médico.

Inflamación generalizada de una parte de seno (aunque no se palpe ninguna protuberancia).

Irritación o formación de hoyuelos en la piel.

Dolor o retracción del pezón. Enrojecimiento o escamas en la piel del seno o pezón y secreción que no sea leche materna.



Recomendaciones para la detección temprana

?Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse una mamografía cada año.



Las mujeres de 20 a 39 años deben someterse a un examen de los senos por un profesional de la salud cada tres años. Después de los 40, deben someterse a este examen una vez al año.



Las mujeres de 20 años en adelante deben hacerse un autoexamen de los senos todos los meses. Si una mujer se hace este examen regularmente, puede conocer el aspecto normal de sus senos y detectar con mayor facilidad cualquier signo o síntoma.



La mamografía es la forma más efectiva de detectar el cáncer en su etapa temprana. Una mamografía es un estudio del seno, realizado por un sencillo procedimiento de rayos X, para realizarlo, el seno es comprimido hasta quedar plano para extender el tejido. Aunque esto puede causar cierta molestia es necesario para que el estudio salga bien. La compresión dura solo unos segundos y el procedimiento completo se demora unos 20 minutos.



Las actividades del mes



Tallarinata. Hoy desde las 20:00 se realiza la tallarinata en el salón Exhibición del hotel Los Tajibos en beneficio del Voluntariado Mi Refugio. Tu apoyo te permite participar en el sorteo de un boleto aéreo a cualquier punto de Brasil para una persona y su acompañante..

Para la compra de tickets puedes comunicarte al 3433238.



Caminata. El domingo 9 de octubre se realizará la caminata familiar 4k, organizada por Udime, con el apoyo de Farmacorp. Las inscripciones cuestan Bs 25. La recaudación será destinada en su totalidad al centro de ayuda de mujeres con cáncer de mama “Mi refugio”.