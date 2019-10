El abigeato crece y surgen quejas de los ganaderos

Hace tres años, el ganadero Óscar Fidel Tarabillo sufrió el robo de 600 cabezas de ganado de la hacienda Paso de los Toros (PT) en Puerto Suárez. El ganado valorado en unos $us 300.000 desapareció como arte de magia y hasta la fecha no hay ni un detenido y el proceso sigue estancado. El afectado llegó hasta Santa Cruz para pedir al Ministerio Público la celeridad de las investigaciones y que investigue a la jueza cautelar que lleva el caso en el cual hay seis investigados y cuatro imputados.



"Hoy los jueces tienen la gran oportunidad para reivindicar la mala reputación que sufre la justicia", dijo el abogado Juan Pablo Peña Martínez que lleva el caso del ganadero Tarabillo y que hoy intentará ante los estrados judiciales que se haga justicia en Puerto Suárez.



Hace dos semanas, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, acompañado del comandante de la Policía, Sabino Guzmán y el Fiscal de Distrito, Gómer Padilla, denunciaron que ganaderos de San Matías y otras provincias reportaron grandes pérdidas por el robo de ganado.



En la oportunidad se admitió que se trata de mafias organizadas que hacen uso de armas de fuego para amedrentar a los trabajadores y dueños.



El titular de Fegasacruz informó que las pérdidas anuales por abigeato están entre $us 4 y 5 millones y que cada res tiene un precio aproximado de entre 400 y 500 dólares, por lo que la situación en San Matías es más que alarmante.