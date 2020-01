Declara excomandante por el asesinato de Illanes

El excomandante departamental de Policía en La Paz, coronel José Luis Aranibar, se presentó a las 08.00 en el segundo piso de la Fiscalía para declarar por el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes y, en el que es procesado en calidad de imputado, según su defensa jurídica.



Junto con el uniformado llegaron varios oficiales en un abierto respaldo al ex jefe policial, además la Policía desplegó un operativo de control interno con efectivos antimotines que impide el ingreso de personas ajenas a la investigación.



Hace dos semanas, Aranibar se presentó a declarar a la Fiscalía y la familia de Illanes apareció y dijo que quería estar presente en la declaración y el abogado defensor, Johanz Muñoz, denunció una persecución de la Fiscalía porque no hizo conocer la ampliación de investigación contra su cliente pero ya lo imputó por incumplimiento de deberes.



La Fiscalía señala que "se tiene el informe de que sí (Illanes) se ha logrado comunicar con jefes policiales y uno de ellos es el coronel Araníbar, no dio cumplimiento al pedido de repliegue" de los uniformados desplegados en Panduro.



En defensa de Araníbar, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que "no existe esa figura de incumplimiento de deberes por parte de la Policía", explicando que el repliegue del contingente policial es algo que demora, incluso, horas.