Ricardo Greco Guiñazú: “Si la capacitación no impacta en los resultados no sirve”

Cubrir las expectativas de un cliente no es algo fácil y mucho más cuando se trata de capacitar a un empresario o alto ejecutivo de una compañía multinacional. Eso lo sabe muy bien el argetino Ricardo Greco Guiñazú, fundador y presidente del Grupo Educativo ADEN. Por ello, asegura que los profesores de su escuela de negocios —presente en 26 ciudades de 17 países de América Latina— tienen la experiencia empresarial y no solo enseñan teoría. El doctor en Business Administration (Swiss Business School), llegó a Bolivia, donde están presentes desde 2003, para inaugurar sus oficinas y salón de clases ubicados en el Urubó Business Center.

—¿Cómo nace la idea de fundar la escuela de negocios ADEN?

Nace como una reacción a la universidad clásica y teórica, donde profesores sin mayor contacto con empresas brindaban clases a empresarios. De allí es que nacimos con una franca orientación práctica, que permitiera a los empresarios y ejecutivos aplicar al día siguiente lo que aprendían en un curso o programa de estudios. Buscamos honrar la inversión que hacen las empresas en formación, y esto nos guió en todo nuestro recorrido, que las empresas vean que es una inversión y no un gasto.

—¿La capacitación no siempre es una inversión?

Parece obvio pensar que la capacitación es una inversión; sin embargo, no es así porque cerca de un 20% de la inversión en capacitación se pierde en el camino por distintas razones. Nosotros tratamos que lo que se enseña en nuestras aulas sea aprendido por los estudiantes, sea transferido al lugar de trabajo y que, por último, impacte en los resultados de la organización. En definitiva, si no impacta en los resultados aumentando ingresos o bajando costos no sirve. Y esto es lo que no entienden las otras universidades o escuelas de negocios con las cuales competimos en América Latina. Si el profesor que está a cargo de la capacitación empresarial nunca tuvo la ansiedad de tener que cubrir la nómina de fin de mes, de tener que cubrir un descubierto bancario ¿qué puede enseñar a un empresario que eso lo hace de forma cotidiana? .

—¿Y qué más los caracteriza?

La dispersión geográfica. Ser la escuela de negocios que mayor presencia tiene en América Latina nos brinda una enorme ventaja a la hora de capacitar a corporaciones multinacionales porque les brindamos el mismo servicio en toda la región. Por otro lado, hoy la educación se está yendo mucho hacia el e-learning (aprendizaje electrónico) y esto ha provocado un cambio en el paradigma, sobre todo vinculado a jóvenes que son nativos digitales. ADEN se ha adherido a esta nueva corriente y hemos hecho grandes inversiones en e-learning.

—¿Cuántos programas ofrecen en la opción online?

Nuestros 70 programas tienen la opción e-learning, pero no-sotros nos incorporamos hace cuatro años al mundo online, el cual hoy genera el 20% de nuestra facturación. Estamos convencidos de que para el 2018 se va a equiparar la formación online con la formación presencial. Además, creemos que el mejor camino para la formación de un ejecutivo es la mezcla entre lo presencial y online.

—¿Cómo ha progresado la formación online?

Demasiado. Está muy alejado de la suma de PDF o Word que daban para leer. Hoy hay muchos recursos multimediales, se han incorporado aplicaciones y las plataformas son muy amigables. Invertimos en la compra de una plataforma que es la misma que tiene Harvard Business School o Stanford.

—¿Qué lleva a los ejecutivos a tomar la opción online?

Necesitan hacer un uso flexible de su tiempo, necesitan un horario en el que puedan acomodarse y aún más si viajan mucho. Quieren capacitarse arriba del avión, en los aeropuertos o en las noches. Además, la gente que vive en ciudades grandes quiere evitar los problemas de tránsito que significan llegar hasta el salón de clases.

—¿Cuáles son los últimos programas que han incorporado?

Siempre hay temas que se van incorporando, por ejemplo, business analitics, big data, marketing digital, productividad digital, gestión de equipos geográficamente dispersos, y las habilidades blandas siguen teniendo preponderancia