Gabinete no habla del 'mi rey' de Zapata a Quintana

El Gabinete de ministros del presidente Evo Morales no analizó la carta que Gabriela Zapata le envió a Juan Ramón Quintana, en la que lo "responsabiliza de todo", pide dejar de mentirle al presidente y al pueblo boliviano, y se despide con un "mi rey".



"No hemos abordado (nada sobre la misiva), hemos hablado de temas de gestión en el Gabinete de hoy y no vale la pena referirse a estas cosas porque es alimentar el morbo de todo el manejo mediático", dijo la ministra de Transparencia Lenny Valdivia a su salida de Palacio.



Para las 11.30 está anunciada una conferencia de prensa del titular de la Presidencia, quien es motivo de varios memes y cuestionamientos a raíz de supuestas conversaciones que tuvo con la expareja del primer mandatario.



"No quiero referirme a temas que provienen de una fuente con total falta de seriedad. A lo largo de todo este tema hemos sido testigos de una serie de mentiras, pruebas que se fabrican, que se arman, para nosotros esos temas no tienen relevancia", agregó la autoridad.



"... No soy la única que te cuestiona, sino también tu propio Gabinete, me llamaste vulgar delincuente, me asombra tu abuso desmedido contra mi persona, pero lo que más me llama la atención es la gravedad con la que atentas al Estado Nacional", dice parte de la carta que ayer envió la exgerente de la empresa China CAMC al ministro.



Mientras que "mis hormonas amazónicas me dicen algo", "dulces sueños" y "no sea tan cruel, quiero verla", son partes de un presunto chat entre Quintana y Zapata, mismo que también fue presentado ayer por el abogado Eduardo León.