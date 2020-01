Abigeos se llevan 16 cabezas de una propiedad

La madrugada del jueves, desconocidos sustrajeron 16 cabezas de ganado de una pequeña finca ubicada en la comunidad La Esperanza, zona del km 9 al norte.



Los afectados son Trinidad Miranda y Rafael Andrade, pareja que se endeudó con un préstamos bancario para nutrir su pequeño hato. “Entraron al corral y arrearon 16 vacas. No oímos nada. Incluso ni los perros, que son sentidores, no ladraron esa noche”, se lamentó Trinidad Miranda, que calcula en $us 4.000 la pérdida.



Para dar datos sobre el paradero del ganado, se puede llamar a los celulares 707-31861 y 755-04115.