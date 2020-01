Darko, el guapo rumbo al altar 

Darko Tomelic, el hombre que destila sensualidad al caminar y cuyos ojos 'sumergen' a cualquiera en un hechizo, se casará. ¡Sí!, lo sentimos si te rompe el corazón.

El boliviano que se fue a 2017 a EEUU, encontró al amor de su vida en Andrea Viteri, una joven de Nueva Jersey con raíces ecuatorianas y después de tres años de relación amorosa, decidió comprometerse con ella. Este momento se dio en una romántica velada en un restaurante italiano en Brickell (Miami).

"Durante el Día de San Valentín me entregó regalos (pulsera, aros y chocolates). Fuimos a cenar y cuando llegó el momento del postre, me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él y sacó el anillo", comentó emocionada Andrea, desde Miami.

La pareja tiene previsto casarse en agosto y está viendo dónde será la unión (Bolivia o Estados Unidos), ya que desea compartir esta nueva etapa con sus familiares y todas sus amistades. "El físico no me importa. Me siento feliz de compartir mi vida con Darko por su forma de ser, sus buenos sentimientos y sus valores", agregó Andrea.

Su historia

Darko y Andrea se conocieron durante un casting para el canal estadounidense Nickelodeon. Después de varias idas al cine y a la playa, la comunicadora social y relacionadora púbica Andrea Viteri quedó enamorada de uno de los más bellos de EL DEBER.