Camiones que reparten gas tocarán cueca en vez de bocina

La estridente bocina de los camiones distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) será reemplazado por la cueca "Viva mi patria Bolivia", del extinto compositor Apolinar Camacho, según una decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La entidad dará cinco días a las empresas para adecuarse a la nueva disposición.



Durante un balance de los siete años desde la creación de la ANH, su director, Gary Medrano, dio el anuncio: "¿Se acuerdan del sonido para vender el gas?", preguntó a los periodistas provocando risas, y prosiguió: "El sonido va a cambiar, hemos sacado una resolución administrativa porque hemos recibido muchas quejas en edificios donde hay niños, hospitales y escuelas, ¡es un sonido infernal, es una contaminación ambiental, es horrible!", expresó.



En ese marco dijo que la ANH como entidad reguladora determinó dar un plazo de cinco días para que las distribuidoras de GLP cambien su sistema de llamado y emitan por megáfono la mencionada cueca boliviana.



"Las distribuidoras tienen cinco días, tienen que comprar el aparato, se les va a dar en MP3", expresó. Y agregó que "si no fuera el recojo de las sugerencias no podríamos hacer estos cambios", señaló.



También informó que se dio la potestad a las empresas distribuidoras de GLP proporcionar el servicio a domicilio, considerando que existen personas de la tercera edad o enfermas que no pueden cargar las garrafas. "Tendrá un costo adicional, pero podrán solicitar el servicio, lo que no se modifica es el precio del GLP, que es de 22,50 bolivianos", señaló.