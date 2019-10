La Policía rescata a un adolescente retenido por droga

Un adolescente paraguayo, de 17 años, permaneció de rehén durante dos meses en manos de presuntos narcotraficantes aparentemente a la espera de que una persona volviera con el dinero de un cargamento comercializado en el exterior. La Policía rescató al muchacho la tarde del jueves en Yapacaní, arrestó a dos personas y busca a una pareja sindicada del secuestro.



El fiscal Renzo Estévez manifestó que Marcelo Antonio está a salvo y fue entregado a las autoridades del consulado de Paraguay en?Santa Cruz con el fin de repatriarlo a su país.



Llegó antes de Navidad

Según el reporte, el muchacho llegó de Paraguay a Santa Cruz el 7 de diciembre de 2014 con un amigo, identificado como Cristian Diosnel Isfrán Martínez, de unos 37 años. Desde esa fecha estuvo de casa en casa siempre vigilado y no volvió a ver a la persona que lo trajo con el permiso de su madre.



El chico indicó que el 23 de febrero se prestó Bs 1.100 de un amigo, se escapó del inmueble y llegó a la terminal Bimodal de la capital cruceña para embarcarse a su país, pero un custodio, de apodo ‘Camba’, le dio alcance y lo volvió a llevar a Yapacaní, donde permaneció confinado en un cuarto, desde donde se las ingenió para enviar un pedido de auxilio mediante un mensaje de texto a la Policía.



De esa forma, la Felcc planificó un operativo y recuperó al adolescente. El fiscal Estévez indicó que la tesis más firme del caso es que Cristian Diosnel viajó con cocaína a Paraguay y debía retornar con $us 70.000, pero no volvió. Se especula que lo mataron.



La pareja sospechosa de la retención está prófuga. Se sabe que la mujer es hermana de un candidato a alcalde en el municipio de Yapacaní