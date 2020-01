Vecinos golpean a 'ladrón' en el barrio Los Pinos

Una persona fue descubierta in fraganti tratando de sustraer artefactos de un domicilio cuando fue descubierto por los propietarios. Estos alarmados, avisaron a sus vecinos que les ayudaron a capturar al individuo a quien golpearon para luego amarrarlo a un poste de luz.



El hecho sucedió este jueves cerca de las 6:30 en el barrio Los Pinos, zona norte de la ciudad. Indignados, los vivientes llamaron a la Policía para que se proceda al arresto del individuo que alegaba inocencia y que pedía a gritos que no lo sigan golpeando.



Esta no sería la primera vez que sucede un hecho similar en este lugar por lo que los vecinos piden mayor presencia de efectivos policiales.,

Los vecinos ataron al sujeto a un poste. Luego lo golpearon. Foto: Mauricio Egüez Los vecinos ataron al sujeto a un poste. Luego lo golpearon. Foto: Mauricio Egüez El ladrón fue atado a un árbol. Los vecinos lo golpearon antes de entregarlo a la Policía. Foto: Mauricio Egüez Una turba de gente se hizo presente en el lugar en el que se capturó al individuo. Foto: Mauricio Egüez