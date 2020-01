Médico asegura que Juan Gabriel fue envenenado

Daniel Aquino, amigo y médico naturista de cabecera del cantante mexicano Juan Gabriel, fallecido el pasado 28 de agosto, asegura que el Divo de Juárez pudo haber sido víctima de un envenenamiento, informa el portal La Opinión.



Aquino, en una entrevista para el diario Basta, asegura que basado en una técnica que él denomina "videncia de vaso con agua" comprobó que el mexicano se encuentra "divagando por el limbo porque no era su momento de partir. "Juan Gabriel fue asesinado. Pudimos haberlo comprobado en una autopsia, pero no la hubo, puede ser que haya un enemigo en este caso", expresó.



Según explica el naturista, a través de su método, que le permite ver "imágenes como fotografías congeladas", observó a un "hombre que está espiando detrás de una puerta y a Juan Gabriel tirado en el piso muerto", con lo cual justifica que no debería haber muerto y que había muchos intereses financieros en su familia para asesinarlo. "Mi propósito es alertar a la familia, porque hay alguien que puede ponerlos en peligro", aseguró.



El médico señaló que trató por varios años al cantautor usando acupuntura e hipnosis y afirmó que las circunstancias en que se produjo su muerte son sospechosas. "Este crimen se va a saber en poco tiempo. Juan fallece, luego lo meten a un supuesto velatorio, no se ve salir el cuerpo, luego está cremado. Hay muchas cosas