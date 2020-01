Rajoy no da un paso atrás ni renuncia a investidura

El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, no dará un paso atrás ni renunciará en ningún momento a intentar ser investido y evitar unas terceras elecciones por una razón "puramente democrática" y porque considera que el líder socialista, Pedro Sánchez, no puede construir una alternativa.



Por ello, aunque reconoce que puede parecer imposible que el líder del Partido Socialista español (PSOE), Pedro Sánchez, cambie de actitud y le permita ser reelegido, seguirá intentando convencerle y pretende volver a ponerse en contacto con él tras las elecciones regionales que se celebran en el País Vasco y Galicia el próximo 25 de septiembre, porque cree que su colaboración es la única opción que existe.



Rajoy analizó la situación abierta tras su investidura fallida en el Parlamento en una conversación informal con los periodistas en la ciudad rusa de Kazán, durante la escala para repostar que hizo el avión de la Fuerza Aérea Española en el que se trasladó hasta la ciudad china de Hangzhou para participar en la cumbre del G20 que comienza hoy.



Los españoles acudieron a las urnas el 20 de diciembre de 2015 y volvieron a hacerlo el 26 de junio de este año porque ningún aspirante a la presidencia del Gobierno logró la mayoría de la Cámara, que requiere del voto afirmativo de 176 diputados de un total de 350.



Rajoy no se plantea la posibilidad de dar paso a otro candidato del Partido Popular (PP) a la investidura y asegura que ni Sánchez ni el líder de los liberales de Ciudadanos, Albert Rivera, con quien suscribió un acuerdo, le han expuesto cara a cara una propuesta de ese tipo.

Y aunque no desea las terceras elecciones, garantizó que, si se convocaran, pretende ser de nuevo el candidato de su partido.



"Me encuentro estupendo. Yo voy a defender el derecho a gobernar del PP y lo voy a hacer hasta el último momento", subrayó al tiempo que se mostró convencido de que ha hecho lo que tenía que hacer y lo que se le podía pedir al sumar el apoyo de 170 diputados.



En este sentido, repitió una y otra vez que seguirá intentándolo y que el PP no renuncia a formar gobierno "de ninguna manera" por una "razón democrática", ya que ha sido el que ha ganado las elecciones y el único que ha subido en votos.



Según Rajoy, lo peor de que no haya gobierno en España son retrasos como el de los presupuestos y advirtió de que la economía este año va a ir bien, e incluso el Producto Interior Bruto (PIB) puede tener un crecimiento superior al previsto, pero el próximo habrá que ver su evolución.