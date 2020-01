Critican a Doria por acusar a la justicia

El Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionó que antes del juicio que enfrentó Samuel Doria Medina, el opositor se haya declarado perseguido político. Ahora, le piden que rectifique esa posición. El líder de Unidad Nacional (UN), ayer al llegar a La Paz, ratificó su postura y declaró que sufrió persecución por parte de la justicia, que según él— está parcializada con el oficialismo. Expresidentes saludan que Doria Medina se defienda en libertad.



El presidente del Senado, José Gonzales, lamentó ayer que Doria Medina, luego de conocer la decisión judicial que le negó la detención preventiva, no haya aclarado si fue parte de una supuesta persecución.

“La justicia no es buena ni excelente cuando me favorece y perseguidora cuando me desfavorece. La justicia es la justicia, antes del dictamen Doria Medina se daba por preso y hablaba de persecución política, no sé qué hablará ahora, no sé de qué se disfrazará para salir”, cuestionó Gonzales.



Mientras, el líder de UN, al llegar a La Paz, ratificó que se sintió un “perseguido político” por la forma que enfrentó el juicio y criticó que la Fiscalía se haya convertido en un “brazo político” a favor del oficialismo.

“Enfrento este proceso injusto, sin rencor ni odio, entiendo que es el precio que hay que pagar por denunciar la corrupción de este Gobierno y por oponernos a la reelección de Evo Morales”, dijo el opositor.

Decisión judicial

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el sábado una petición de la Fiscalía para detener preventivamente a Doria Medina y dispuso que el opositor se defienda en libertad en el proceso iniciado en su contra por supuestos delitos cometidos hace 25 años.



Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga expresaron su respaldo al jefe de UN y a la decisión de la justicia. “Tribunal S. de Justicia actúa con sensatez, desestima pedido del Min. Público en caso de Samuel Doria Medina. Afrontará el juicio en libertad”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter