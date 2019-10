El 'No' también se impone en Cochabamba con 61 %

Casi medio millón de votos le dan la victoria al "No" en el departamento de Cochabamba, según el cómputo final que entregó el Tribunal Departamental Electoral (TDE). El rechazo al estatuto autonómico de ese departamento llegó al 61.58 por ciento y la aceptación bordeó el 38.42 por ciento.



Los datos indican que el "No" recibió 838.817 votos frente a los 373.580 del "Sí". Existieron 1.212.397 sufragios válidos, 26.187 blancos, y 81.076 nulos, en 6.692 actas computadas, el total de existentes en esa región.



De esta forma, Cochabamba es el segundo departamento que concluye el conteo de sus actas. Antes del medio día lo hizo Chuquisaca, donde el "No" llegó al 57,43 por ciento y el "Sí" al 42, 57 por ciento, con una diferencia de 34.833 votos.



Computo oficial en Cochabamba: ,

Se prevé que en La Paz y Oruro finalice en la próxima hora el conteo, tomando en cuenta que ambas regiones están sobre el 90 por ciento de las actas revisadas. En Potosí existen dificultades que dilatan el proceso, habiendo superado apenas al 50 por ciento.



En La Paz, el "No" va ganando con el 69,19 por ciento y el "Sí" llega al 30.81 por ciento. Se prevé que hasta mañana lleguen cerca de 15 actas de área rural alejada para finalizar la revisión de la información.



Mientras, en Oruro, el rechazo al estatuto autonómico llega al 74.16 por ciento y la aceptación logra un 25.84 por ciento; En Potosí, el "No" logra el 77.55 por ciento y el "Sí", 22.45 por ciento.