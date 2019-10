Fallece Carlos Villegas y decretan tres días de duelo

El día empezó con mucho entusiasmo para el Gobierno, pero aceleró su ocaso a media tarde de ayer, cuando se supo del fallecimiento de Carlos Villegas, uno de los artífices del programa de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que hace nueve años apoyaba un proceso de cambio del sistema para manejar el país.

Villegas, quien ocupó desde 2009 hasta fines del año pasado el cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), falleció ayer en un hospital de Santiago de Chile, luego de las 17:00, a los 61 años de edad, tras someterse a una cirugía para extirparle un cáncer de esófago. Según la familia, el deceso se registró a causa de una complicación cardio-respiratoria.

El presidente Evo Morales había participado muy temprano en puertas de Palacio de Gobierno en la apertura de la feria de las Alasitas y desde mediodía dirigió un ampliado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, en Lauca Ñ.

Desde Chapare, el presidente Evo Morales lamentó hasta las lágrimas el deceso y dijo: “Es una pérdida inmensa. Hombre honesto, difícil de reemplazar", antes de quebrarse, apenas 40 minutos después de conocida la noticia.

El 5 de enero, Villegas fue intervenido quirúrgicamente para reemplazarle el esófago por intestino grueso, rechazado por su cuerpo. El 7 de enero debió ser admitido en terapia intensiva. Posteriormente, se conoció que permanecía en un coma inducido de 12 días y una infección tras la operación desencadenó su deceso.



“Uno de los puntales”

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo a EL DEBER, que el fallecimiento de Villegas fue una noticia impactante para el Gobierno y lo reconoció como “uno de los puntales e intelectuales que contribuyó a la gestación del proceso de cambio desde antes de 2006”, cuando Evo Morales se estrenaba como primer mandatario de Bolivia.

“Con su conocimiento, aportó a la elaboración y sistematización del programa de gobierno de 2005 con el que el compañero Evo Morales ganó las elecciones. Trabajamos juntos en la comisión del programa de gobierno. Villegas se destacaba desde ese momento como alguien entendido en la materia de los hidrocarburos. Convencido de su visión, fue uno de los impulsores del proceso de nacionalización el año 2006”, recordó.

Por su parte, Unidad Nacional (UN), a través de su vocero, el senador Arturo Murillo, lo reconoció como un profesional de alto nivel y de gran capacidad de trabajo, que acompañó de cerca al primer mandatario. “A nombre de UN, de Samuel Doria Medina, le damos nuestras condolencias a toda la familia en estos momentos difíciles. Debemos rezar por su alma y que Dios lo tenga en su gloria”, declaró.

El segundo secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Simón Jaliri; Leonardo Loza, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, y José Domingo Vásquez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, enviaron a su turno, las condolencias a la familia.

Lo destacaron como “un compañero que dio lucha, trabajo y eficiencia en todo el proceso de cambio” y que “peleó por Bolivia hasta el último aliento de su vida”. “Gracias al esfuerzo de Villegas, hoy en día el pueblo boliviano goza no solo de la nacionalización de los hidrocarburos”, resumió Loza.

“Durante años fumaba mucho”. Así lo recuerda el comunicador Antonio Vargas, quien dijo que dejó de fumar cuando empezó a perder la voz y le costaba dar cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde llegó a ser director de Posgrado en Ciencias del?Desarrollo. Su apego a la investigación económica lo animó a fundar el?Centro de Estudios para el?Desarrollo Laboral y?Agrario (Cedla).



Los últimos días

Carlos Villegas solicitó en diciembre pasado una baja temporal de sus funciones en la estatal petrolera para realizarse un tratamiento médico, dejando a YPFB en medio de un conflicto de corrupción en su interior, que lo implicaba, según las denuncias de las presuntas responsables que se encuentran con detención preventiva.

Sobre el proceso que se ventila en el Ministerio Público, el fiscal Leopoldo Ramos, afirmó que esta circunstancia no va a afectar la investigación.

“Su lamentable fallecimiento no va a interrumpir la investigación. El tema ya se está investigando y se van a concluir las indagaciones. Él solo era el denunciante y vamos a continuar”, refirió.



Sus restos mortales

Anoche, el Gobierno hacía gestiones para el envío de una nave adecuada a Santiago de Chile para el traslado de los restos mortales de Villegas junto a la esposa, la hija y su hermano, quienes lo acompañaban. Se preveía que el avión estatal saldría a primeras horas de la madrugada de hoy y regresaría por la tarde a La Paz