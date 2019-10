Tribunal acepta amparo y Belaunde no podrá ser expulsado de Bolivia

La Sala Primera Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió este viernes aceptar el amparo constitucional presentado por el empresario peruano Martín Belaunde y anuló todas las resoluciones que emitió la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) respecto a su solicitud de asilo.



Tras esta determinación, Belaunde podrá acogerse nuevamente a lo que señala la legislación internacional sobre los refugiados y no podrá ser expulsado ni extraditado, explicó su abogado Jorge Valda a la red Erbol.



“La Conare recibió toda la documentación que presentó Belaunde pero no realizó un análisis exhaustivo de la prueba, por lo que el Tribunal Departamental ordenó dejar sin efecto ambas resoluciones y además les conminó a que valoren adecuadamente la prueba para considerar si se le debe otorgar o no el derecho al refugio”, dijo Valda.



Las dos resoluciones que fueron anuladas son las del 26 de enero y el 11 de marzo, en las cuales se rechaza la solicitud de refugio a Martín Belaunde, que es buscado en su país por una acusación de corrupción.



Según el abogado tras la determinación judicial ya no procede la detención domiciliaria del empresario peruano por lo que se iniciará los trámites para que Belaunde sea liberado y pueda transitar libremente por el país.



Belaunde además está a la espera de que se resuelva la recusación que presentó en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que debían tratar la solicitud de extradición en su contra.