Ramos considera un show acusaciones en su contra

"Me imagino que todo esto es un show mediático y las cosas se van a esclarecer", declaró Julia Ramos, exministra de justicia del presidente Evo Morales y alta dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”.



En sus afirmaciones, realizadas esta mañana a la "Red Uno", agregó que "Se está esclareciendo (el caso), está bien, esperaré hasta que esclarezca. Yo estoy tranquila y estoy lista para seguir esclareciendo, para estar donde me digan".



Conoce más: Arrestan a exministra Ramos por Fondo Indígena



Ramos fue aprehendida anoche, luego de prestar sus declaraciones informativas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ante la comisión de fiscales que investiga los presuntos daños económicos al Estado producto del manejo de recursos del Fondo Indígena.



Mientras que el vicepresidente, Álvaro García Linera, en entrevista con un programa de PAT, indicó que "La respeto mucho, la quiero mucho, pero si la justicia ha encontrado indicios, ni modo, nunca ni el presidente Evo ni el vicepresidente van a llamar a un fiscal para decir ‘no lo detengas’".



Lee también: Aún no citan a altas autoridades por Fondo Indígena



Los datos de la Fiscalía General del Estado indican que Ramos estarí involucrada "en nueve proyectos con un monto (total) de 6,5 millones de bolivianos. En algunos (casos) es garante, (en otras) avala y recibe los fondos de forma mancomunada".



Se la acusa de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y legitimación de ganancias con afectación al Estado, por recursos que recibió y no realizó los descargos económicos. Para hoy se espera su audiencia de medidas cautelares.