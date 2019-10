Así se vive la experiencia del campo del Barza

Bienvenidos, welcome o benvinguts, tres idiomas en una sola palabra que abre la puerta a la experiencia del Camp Nou, un tours al puro estilo culé y que desde el pleno corazón de Barcelona es capaz de llevar al máximo nivel las emociones de los más casi 2 millones de hinchas o curiosos que anualmente visitan el museo del Barça, el mismo que se jacta de haber superado en cifras, al menos en 2014, a Dali Figueres e incluso al Museo Piccaso.



Nos sumergimos en esta experiencia que inicia por un amplio pasillo en el que domina una galería con fotos de cracks como Messi, Neymar, Piqué o a Luis Suárez, el último pichichi del club, las mismas que al parecer logran despertar la euforia hasta al más tímido de sus visitantes, quienes al posar imitan los gestos que sus estrellas hacen en la cancha.



El recorrido continúa y envuelve a sus seguidores con un poco de historia sobre su creación. Una vitrina con trofeos en todas las dimensiones provoca que los flashes y las selfies no paren, a lado contrario una exposición de las primeras camisetas, pelota, zapatillas y fotos dividen los grandes momentos del club.



Una fotografía en blanco y negro de un joven con indumentaria futbolera propia de su época abre la exposición, se trata de su creador, Hans Gamper, un suizo que en 1898 llegó a Barcelona por motivos profesionales pero que en sus ratos de ocio jugaba fútbol con un grupo de compañeros en el barrio barcelonés de la Bonanova.



Fue este amante del balompié que en octubre de 1899 a través de una publicación en una revista hace un llamado a formar un equipo de fútbol. Así fue que el 29 de noviembre Gamper y once hombres más se reúnen para formar una asociación que llevará el nombre y el escudo de la ciudad: el Fútbol Club Barcelona.

La inauguración del Camp Nou se registra en imágenes como parte de la colección que marca un antes y un después del club La exposición de todos los títulos del club son parte del atractivo para los visitantes. La visita se puede realizar todos los días del año, excepto el 1 de enero y el 25 de diciembre

La historia del club de ahí para adelante tiene mucho que contar, como la época dorada, en la cual conquistaron una serie de títulos y sus jugadores como Josep Samitier y el portero Ricardo Zamora entre otros pasaron del anonimato a la ovación del público, hay pruebas y están expuestas en emotivas instantáneas de los años 1919-1930. Pero el tiempo también fue testigo de momentos amargos que marcaron al club como aquellos primeros años de la posguerra (1939-1949) en la que incluso hubieron jugadores suspendidos y exiliados.



Un momento histórico se enmarca todavía en fotografías en blanco y negro cuando en 1954 se inauguró el Camp Nou llegando a costar 288.088.143 pesetas y el campo deportivo tenía la capacidad de acoger a 93.053 personas, hoy en día los culé en su amplia lista de conquistas también puden llevarse el trofeo al estadio con más capacidad de Europa, ya que puede albergar a 98.772 espectadores e incluso ya han lanzado un proyecto para su modernización.



De pronto dos imágenes capturan la atención con el contraste del tiempo, la primera, aún en blanco y negro recuerda el secuestro que vivió en 1981 su máximo goleador, Quini; mientras que la otra, ya en color muestra a un crack arrodillado, se trata de Diego Armando Maradona una de las contrataciones más complejas y costosas del club. De ahí para adelante El Barza comienza a escribir otra historia, y desde 2003 hasta la actualidad ha pasado a ser un referente mundial del fútbol.

'La orejonas' son las que más llaman la atención junto a los trofeos de Messi que sin duda son las más requeridas para tomarse una foto Pantallas interactivas permiten ver los goles y partidos más importantes del Barça Hay una zona para Qatar Airways y otras indumentarias que han llevado en alto los colores culé en distintas disciplinas

Entre esos recuerdos del ayer, la tecnología de pronto se interpone en el camino de los visitantes, ¿“puedo tocar?” se escucha preguntar a un pequeño a su papá, este va vestido con los colores azulgrana de pie a cabeza, y la emoción que refleja en su rostro es como un efecto domino en los otros hinchas que comienzan a dar click a las pantallas leds que con ese toque de magia los lleva a revivir historias, goles y partidos memorables más aún aquellos que han sido frente a su archi rival, el Real Madrid.



Pero para salir de esta dimensión basta con dar media vuelta y dejarse atrapar por un escaparate que pone de lado la historia del fútbol y sumerge a la hinchada barcelonista en otras disciplinas como el fútbol femenino, baloncesto, atletismo, patinaje, voleybol o hockey y que además de llevar el sello del Barça, también han escrito su propia historia con trofeos importantes ganados.



Este espacio es apenas una pequeña pausa para darle un respiro a quienes recorren los pasillos del museo pues lo que se viene es la exposición de las cinco Champions League del Fc Barcelona, Londres, Roma, París, Londres y Berlín. Imposible para sus hinchas no recordar esos momentos de gloria del equipo que en 2015 consiguió el doble triplete.



No solo los trofeos de la Eurocopa se exponen, a pasos de ellos las replicas de los balón de oro y botín de oro de Leo Messi son el centro de atención de sus fanáticos que no dejan pasar la oportunidad para plasmar el momento con una fotografia.



Lo que se viene es la verdadera experiencia Camp Nou, previo a ello un paseo por los camerinos del equipo rival transporta a vivir o imaginarse de cerca lo que siente el plantel antes de salir a la cancha, una vez por los pasillos las imágenes de Messi, Neymar, Pique o Luis Suárez vuelven a cobrar protagonismo, se dice que es para intimidar al rival. De pronto una música que eleva sonidos como si hubiera una partido real zumba los oídos, una estrecha puerta da paso al imponente campo del Barça, el club que en 2011 alcanzó los 180 000 socios. Su lema: Mes que un club (Más que un club) se lee en catalán sobre sus tribunas en las que los colores azul y grana predominan. Sentarse en el banquillo, en las tribunas o admirar el Camp Nou es desde ya para sus fanáticos llegar a la gloria.



Así es como en pareja, en familia, en grupos de amigos o compañeros de equipo deportivos de distintas partes del mundo viven la experiencia del Campo del Barza.,

Así quedará el nuevo Camp Nou que quedaría terminado para la temporada 2021-2022

OTROS DATOS:



-tEl recorrido del Camp Nou Experience permite pisar el césped del estadio culé, visitar las zonas mixtas, la sala de prensa y el túnel de vestuarios.



-tHay un espacio dedicado a Leo Messi, una zona para Qatar Airways



-tEl club invertirá unos 476 millones de dólares en la remodelación de su nuevo estadio



-tLa maqueta del nuevo Camp Nou se la puede apreciar en la sala París. La pieza, de unos 70 kilogramos de peso, ha sido transportada desde Japón, y han intervenido en su construcción unas 20 personas durante cuatro semanas.



- El recorrido del Camp Nou Experience puede llegar a costar entre los 23 y los 17 euros para menores de 6 a 13 años, mayores de 70 años, estudiantes, familias numerosas, discapacitados o peñistas del club.