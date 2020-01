David Tezanos: “Los campesinos tenían tres rifles”

Llegó el martes por la noche a Achacachi e intentó acercar a los dos sectores en conflicto; al final, la movilización se le salió de las manos al defensor del pueblo y no pudo detener el saqueo.



_ ¿Usted estuvo reunido con el alcalde del pueblo?

Sí, tuvimos una reunión en la localidad de Warisata con el alcalde y ahí nos comunicaron que se había resuelto convocar una marcha para entrar pacíficamente a la población; accedimos de buena fe y se habló con las personas que estaban en el puente para no provocar enfrentamientos y les dijimos que debían apartarse y dejar marchar a los comunitarios; en el camino fueron cometiendo excesos y saqueando casas.



_ Defensor, están saqueando el pueblo y no hay presencia policial. ¿Qué pasa?

El saqueo estaría dándose desde hace 45 minutos, hemos insistido para dar las alertas, estuvimos en comunicación permanente con la Policía, sabemos que están preparando el operativo de intervención de la plaza.



_ En la marcha, ¿habían campesinos armados?

Sí, había tres rifles Mauser que estaban en manos de los campesinos y por eso pedimos a la gente tomar recaudos y que se entren en sus casas y no provocar; no sabíamos que pasaría todo esto, no hubo control