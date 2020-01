Evo Morales reprende a sus asambleístas por celos internos

En el inicio del Encuentro Nacional de Asambleístas Departamentales del MAS en Cochabamba, el presidente Evo Morales instó a dejar de lado los celos al interior del partido, ya que este tipo de actitudes muestran que muchos representantes piensan solo en ellos y no en la unidad.

"El gran problema que tenemos en algunos departamentos es que ya se sienten gobernadores, alcaldes y no están pensando en el trabajo. No están pensando en la unidad, están pensando en ustedes mismos. Eso nos está perjudicando", manifestó el jefe de Estado durante el acto de inauguración del evento realizado ayer en la Casa Campestre.



Morales señaló que el proceso de cambio necesita de líderes, pero que las actitudes egoístas de los representantes generan división.

“Hay mucha desconfianza, un hermano me dijo celos. Yo siento que en algunos departamentos nos está afectando y nos están perjudicando los celos”, dijo.



El primer mandatario recordó a los asambleístas que “el cargo no se busca, el cargo nos busca”, y que dicha frase es muy importante para el Gobierno. Además indicó que esas actitudes pertenecen a las formas de organización de los países de Occidente en las que solo manda una “cúpula política”.

“En nuestros términos los llamamos juntuchas o roscas. Eso no va. Eso nos perjudica. Duele verlos todos contra todos, cuando deberíamos estar debatiendo y recogiendo las propuestas de los sectores sociales”, agregó.